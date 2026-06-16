Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido como 'Sicário', se enforcou com a própria camisa Reprodução/Redes Sociais
'Me custou a acreditar que fosse um suicídio', diz Mendonça sobre morte de Sicário
Investigadores cogitaram que o ocorrido pudesse ser uma tentativa de apagamento de provas
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Segunda proposta de delação premiada de Vorcaro continha acusação de pagamento de propina ao presidente do Senado
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