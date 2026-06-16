Raimundo Carrero criou a lenda urbana da 'Perna Cabeluda' retratada no filme 'O Agente Secreto' - Wikipedia / Reprodução

Raimundo Carrero criou a lenda urbana da 'Perna Cabeluda' retratada no filme 'O Agente Secreto'Wikipedia / Reprodução

Publicado 16/06/2026 20:15

O escritor e jornalista Raimundo Carrero morreu no Recife, na terça-feira, 16, aos 78 anos, deixando uma obra que atravessou gerações e colocou seu nome entre os principais representantes da cultura nordestina contemporânea.

Carrero estava internado havia uma semana no Hospital Esperança, no Recife. Segundo familiares, ele procurou atendimento após sentir dores e recebeu o diagnóstico de um câncer em estágio avançado, próximo do pulmão. Ele também convivia com sequelas decorrentes de um AVC sofrido 16 anos atrás.



Natural de Salgueiro, no sertão pernambucano, Carrero publicou mais de 20 livros e conquistou reconhecimentos como o Prêmio Jabuti de 2000, com As Sóbrias Ruínas da Alma.



No Diário de Pernambuco, ele atuou como crítico literário e editor durante mais de duas décadas. Também integrou o Movimento Armorial, liderado por Ariano Suassuna, a quem considerava um mestre e grande influência intelectual.



Em nota conjunta, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Pernambuco (Sinjope) e a Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) destacaram que Carrero "deixou sua marca no imaginário popular ao criar, em 1976, a história da Perna Cabeluda, uma das mais conhecidas lendas urbanas do Recife", que aparece no filme brasileiro O Agente Secreto.