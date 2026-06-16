Raimundo Carrero criou a lenda urbana da 'Perna Cabeluda' retratada no filme 'O Agente Secreto'Wikipedia / Reprodução
Natural de Salgueiro, no sertão pernambucano, Carrero publicou mais de 20 livros e conquistou reconhecimentos como o Prêmio Jabuti de 2000, com As Sóbrias Ruínas da Alma.
No Diário de Pernambuco, ele atuou como crítico literário e editor durante mais de duas décadas. Também integrou o Movimento Armorial, liderado por Ariano Suassuna, a quem considerava um mestre e grande influência intelectual.
Em nota conjunta, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Pernambuco (Sinjope) e a Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) destacaram que Carrero "deixou sua marca no imaginário popular ao criar, em 1976, a história da Perna Cabeluda, uma das mais conhecidas lendas urbanas do Recife", que aparece no filme brasileiro O Agente Secreto.
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