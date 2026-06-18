Jaques Wagner foi investigado pela PF após uma operação na manhã desta quinta - José Cruz/Agência Brasil

Jaques Wagner foi investigado pela PF após uma operação na manhã desta quintaJosé Cruz/Agência Brasil

Publicado 18/06/2026 14:52

O líder do Partido dos Trabalhadores (PT) na Câmara dos Deputados, Pedro Uczai (SC), divulgou uma nota em nome da bancada em que defende a presunção de inocência do líder do PT no Senado, Jaques Wagner (BA), e cobra a instalação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para investigar o caso Banco Master, após uma operação da Polícia Federal (PF) ter realizado buscas contra o petista, nesta quinta-feira (18).

"A Bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados reitera mais uma vez a necessidade de instalação da CPMI do Banco Master no Congresso Nacional", diz nota da bancada do PT na Casa.

O texto prossegue: "Comungamos da determinação do Presidente Lula de que a Polícia Federal (PF) tenha todas as condições técnicas e políticas para proceder investigações com total autonomia dentro de suas prerrogativas constitucionais".

A bancada também cobra investigações sobre o montante cobrado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao banqueiro Daniel Vorcaro para produzir o filme "Dark Horse", cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Queremos o aprofundamento das investigações da PF para esclarecer onde estão os R$ 61 milhões que o senador Flávio Bolsonaro exigiu do banqueiro preso, Daniel Vorcaro", diz o texto.

O PT acrescenta: "O senador Jaques Wagner deve ter assegurada a presunção de inocência e vai exercer seu amplo direito de defesa para oferecer as explicações necessárias, com base em sua respeitada trajetória política na condição de deputado federal, governador de estado e senador da República".