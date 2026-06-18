No primeiro turno, Lula tem 38% das intenções de voto, enquanto Flávio possui 30% - Agência Brasil

No primeiro turno, Lula tem 38% das intenções de voto, enquanto Flávio possui 30%Agência Brasil

Publicado 18/06/2026 15:07

Pesquisa divulgada pela Times Brasil/CNBC e produzida pela American Analytics mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) possui 45% das intenções de voto em eventual segundo turno, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) registra 40%. O levantamento, divulgado nesta quinta-feira (18), também mostra que 10% votariam em branco ou nulo e que 5% estão indecisos.

A American Analytics também simulou o cenário de segundo turno entre Lula e Caiado. Nesta hipótese, o petista possui 45% e o ex-governador de Goiás aparece com 39% das intenções de voto. Brancos e nulos somam 11% e 5% estão indecisos.

No primeiro turno, Lula tem 38% das intenções de voto, enquanto Flávio possui 30%. O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) possui 4% e o empresário Renan Santos (Missão) possui 3%. O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) e o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa (DC) possuem 2%, cada. Brancos e nulos somam 8% e outros 11% estão indecisos

A pesquisa ouviu 2.000 eleitores presencialmente entre os dias 11 e 15 de junho. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais e o índice de confiabilidade é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-09521/2026.