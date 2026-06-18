No primeiro turno, Lula tem 38% das intenções de voto, enquanto Flávio possui 30%Agência Brasil
Lula tem 45% e Flávio Bolsonaro 40% em eventual 2º turno, aponta pesquisa Times Brasil/CNBC
Segundo os veículos, 10% votariam em branco ou nulo e 5% estão indecisos
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