150 kg de cocaína estavam dentro de barras de metal fechadas - Polícia Federal/ Divulgação

150 kg de cocaína estavam dentro de barras de metal fechadasPolícia Federal/ Divulgação

Publicado 20/06/2026 08:29

A Polícia Federal apreendeu 150 kg de cocaína na zona portuária de Navegantes (SC), nesta sexta-feira (19). A droga estava escondida em meio a sucatas metálicas que seriam transportadas por três contêineres até a Europa.



Agentes encontraram a substância entorpecente dentro de barras de metal fechadas, estrategicamente posicionadas no centro dos contêineres – para dificultar a fiscalização.



Ainda fora da área da alfândega, agentes da PF e da Receita Federal fizeram a interceptação desses contêineres.



Seguindo para o pátio de uma transportadora, a disponibilização de ferramentas e de um espaço seguro possibilitaram a abertura das barras. Ali, então, encontrou-se os 150 kg de cocaína, que foram apreendidos e encaminhados para os procedimentos de praxe – incluindo perícia técnica e formalização dos atos cabíveis.



A Polícia Federal segue com as investigações no intuito de identificar os responsáveis pelo envio da cocaína ao continente europeu. As autoridades também averiguam possíveis vínculos entre o caso e organizações criminosas atuantes no tráfico internacional de drogas.

No dia 9 deste mês, outra ação no porto de Navegantes levou a apreensão de 149,2 kg de cocaína que seriam transportados pelo mesmo exportador, com o mesmo destino.