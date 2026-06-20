150 kg de cocaína estavam dentro de barras de metal fechadasPolícia Federal/ Divulgação
Agentes encontraram a substância entorpecente dentro de barras de metal fechadas, estrategicamente posicionadas no centro dos contêineres – para dificultar a fiscalização.
Seguindo para o pátio de uma transportadora, a disponibilização de ferramentas e de um espaço seguro possibilitaram a abertura das barras. Ali, então, encontrou-se os 150 kg de cocaína, que foram apreendidos e encaminhados para os procedimentos de praxe – incluindo perícia técnica e formalização dos atos cabíveis.
A Polícia Federal segue com as investigações no intuito de identificar os responsáveis pelo envio da cocaína ao continente europeu. As autoridades também averiguam possíveis vínculos entre o caso e organizações criminosas atuantes no tráfico internacional de drogas.
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