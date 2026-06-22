Ex-prefeito de Boa Vista, Arthur Henrique teve 60,87% dos votos válidos - Reprodução / Instagram

Ex-prefeito de Boa Vista, Arthur Henrique teve 60,87% dos votos válidosReprodução / Instagram

Publicado 22/06/2026 11:35

O ex-prefeito de Boa Vista Arthur Henrique (PL) venceu, neste domingo (21), a disputa para um mandato-tampão para o governo de Roraima . O candidato, no entanto, ainda não pode ser declaro eleito assumir o cargo devido a pendências na Justiça Eleitoral.

A chapa de Henrique obteve 160.004 votos (60,87% do total) e derrotou o governador interino e presidente da Assembleia Legislativa, Soldado Sampaio (Republicanos), que teve 35,72% dos votos válidos. Também esteve na disputa Nelita Frank (PT), que encerrou a campanha com 3,40%.

O governador eleito Arthur Henrique concorreu às eleições sub judice - quando a candidatura ainda está sob análise da Justiça - e por isso ainda não é considerado eleito. Ele renunciou ao cargo de prefeito da capital em abril para se candidatar ao governo do estado.

Quando as eleições suplementares foram anunciadas, o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima determinou que o prazo para descompatibilização (período para deixar cargo público) seria de 24 horas, mas a resolução foi anulada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Flávio Dino por descumprir com o período constitucional de seis meses.

Henrique recorreu da medida no Tribunal Superior Eleitoral e sua candidatura depende, agora, da análise na corte e no STF, que deverá publicar uma decisão colegiada sobre o caso. Até uma resolução final, a chefia do governo do estado segue ocupada por Soldado Sampaio.



As eleições suplementares em Roraima foram convocadas em abril, após a cassação da chapa eleita em 2022. O TSE julgou que o ex-governador Antonio Denarium (Republicanos) e seu vice Edilson Damião (União Brasil) fizeram uso de abuso de poder político e econômico nas eleições.