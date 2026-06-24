Rappi e Uber contestam ações da Justiça do Trabalho que reconhecem vínculo com motoristasMarcello Casal Jr / Agência Brasil
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