Itamaraty disse que não há registro de brasileiros entre mortos e feridos na VenezuelaFabio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil
Não há brasileiros entre mortos em terremotos na Venezuela, diz Itamaraty
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