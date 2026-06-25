Venezuela é cenário frequente de tremores - AFP

Venezuela é cenário frequente de tremoresAFP

Publicado 25/06/2026 08:16 | Atualizado 25/06/2026 09:14

Tomei conhecimento, com grande preocupação e consternação, dos impactos causados pelo terremoto que atingiu a Venezuela nesta quarta (24). Instruí o ministério das Relações Exteriores que avalie, juntamente com a embaixada do Brasil em Caracas, a situação no país e as medidas de… — Lula (@LulaOficial) June 25, 2026 "Reafirmo nossa determinação em apoiar o governo da presidenta encarregada Delcy Rodríguez na recuperação de áreas afetadas desse país irmão, cujo povo tem dado provas de grande resiliência frente às adversidades", escreveu Lula na rede social X. "Reafirmo nossa determinação em apoiar o governo da presidenta encarregada Delcy Rodríguez na recuperação de áreas afetadas desse país irmão, cujo povo tem dado provas de grande resiliência frente às adversidades", escreveu Lula na rede social X.

O ex-presidente da Venezuela Nicolás Maduro, de 63 anos, também comentou a situação preocupante do país. Preso desde janeiro em Nova York, o ex-ditador enviou uma mensagem em nome dele e da esposa, Cilia Flores.

"Hoje a palavra é uma só: máxima união, máxima solidariedade e máxima ação. Que ninguém fique sozinho, que cada comunidade cuide de suas crianças, de seus avós, de seus enfermos, e que todos nós acompanhemos o trabalho dos corpos de resgate, PNB, FANB, defesa civil, médicos, bombeiros, trabalhadores e voluntários", diz a mensagem.

Maduro está preso no Metropolitan Detention Center, uma penitenciária federal conhecida por abrigar presos famosos.

Terremotos



Um primeiro tremor de 7,2 graus de magnitude com epicentro 21 km ao oeste de Morón, no norte do país, aconteceu às 18h04 locais (19h04 de Brasília) e foi seguido quase um minuto depois por outro, mais forte, de 7,5 graus de magnitude, a alguns quilômetros de distância, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) na rede social X.



Os terremotos foram tão potentes que também foram sentidos na Colômbia, onde algumas sirenes de alerta foram acionadas.



La Guaira, uma cidade a 40 minutos de distância de Caracas e onde fica o aeroporto internacional de Maiquetía, é uma área mais afetada pelos tremores.



"Não temos nada, agora não temos nada, nem sequer força, nem coragem para entrar ali, imagina", disse à AFP Larry Rojas, de 49 anos, diante de um prédio que desabou e onde sua família estava presa sob os escombros.



A presidente interna, Delcy Rodríguez, anunciou o balanço.



"Há coleções de edifícios que desabaram e estamos, neste momento, em trabalhos muito árduos de resgate para salvar as vidas que Deus nos permita salvar", disse a presidente em uma mensagem ao país.

A Venezuela é cenário frequente de tremores. Os terremotos mais fortes das últimas décadas foram em 1997 em Cariaco (nordeste), com 73 mortos, e em 1967 em Caracas, com 236 falecidos.

*Com informações da AFP