Jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6Rafa Neddermeyer / Agência Brasil
Mega-Sena sorteia prêmio estimado em R$ 3,5 milhões nesta quinta-feira
Apostas podem ser feitas até as 20h
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Flávio Bolsonaro pede desculpas a Michelle e fala em 'gesto não correspondido'
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Nego Di é condenado a 14 anos de prisão por lavagem de dinheiro
Justiça do Rio Grande do Sul também fixou pena pelos crimes de estelionato e uso de documento falso
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Atrito teria começado após divergência sobre alianças políticas no Ceará, segundo a ex-primeira-dama
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