Jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6 - Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

Jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

Publicado 25/06/2026 08:00 | Atualizado 25/06/2026 08:06

As seis dezenas do concurso 3.023 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 3,5 milhões. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas lotéricas e pela internet, no portal das Loterias Caixa.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.