Apurações apontam indícios, em tese, dos crimes de manipulação de mercado e de associação criminosaArquivo / PF

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A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira (25), a segunda fase da Operação Disclosure, que investiga as fraudes contábeis que revelaram um rombo estimado em R$ 24 bilhões nas Lojas Americanas. O esquema é considerado um dos maiores escândalos do mercado financeiro brasileiro.
A ação tem foco em ex-diretores das Lojas Americanas suspeitos de participação no esquema. Na operação, policiais federais cumprem nove mandados de busca e apreensão, incluindo buscas pessoais, nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo.
A 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro também determinou o sequestro de bens e valores em nome dos investigados até o limite de R$ 54 bilhões.
Segundo as investigações, os suspeitos teriam conhecimento de supostas fraudes contábeis praticadas ao longo de anos, relacionadas a operações de risco sacado e a contratos de verba de propaganda cooperada (VPC) supostamente contabilizados sem lastro econômico.
As apurações apontam indícios, em tese, dos crimes de manipulação de mercado e de associação criminosa.