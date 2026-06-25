Apurações apontam indícios, em tese, dos crimes de manipulação de mercado e de associação criminosa - Arquivo / PF

Apurações apontam indícios, em tese, dos crimes de manipulação de mercado e de associação criminosaArquivo / PF

Publicado 25/06/2026 09:10

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira (25), a segunda fase da Operação Disclosure, que investiga as fraudes contábeis que revelaram um rombo estimado em R$ 24 bilhões nas Lojas Americanas. O esquema é considerado um dos maiores escândalos do mercado financeiro brasileiro.

A ação tem foco em ex-diretores das Lojas Americanas suspeitos de participação no esquema. Na operação, policiais federais cumprem nove mandados de busca e apreensão, incluindo buscas pessoais, nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo.

A 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro também determinou o sequestro de bens e valores em nome dos investigados até o limite de R$ 54 bilhões.

Segundo as investigações, os suspeitos teriam conhecimento de supostas fraudes contábeis praticadas ao longo de anos, relacionadas a operações de risco sacado e a contratos de verba de propaganda cooperada (VPC) supostamente contabilizados sem lastro econômico.

As apurações apontam indícios, em tese, dos crimes de manipulação de mercado e de associação criminosa.