Apurações apontam indícios, em tese, dos crimes de manipulação de mercado e de associação criminosaArquivo / PF
PF deflagra operação contra ex-diretores investigados por fraude bilionária nas Lojas Americanas
Esquema é considerado um dos maiores escândalos do mercado financeiro brasileiro
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Até o momento, foram confirmadas 32 mortos e mais de 700 feridos; Maduro se pronunciou
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