Declaração de Gonet foi apresentada ao STF nesta quinta-feiraDivulgação/ Rosinei Coutinho/STF
PGR adota cautela e quer esperar fim da investigação para se manifestar sobre arma de Bolsonaro
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