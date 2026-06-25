No local, foram encontrados frascos vazios de suplementos alimentares dentro de uma caçambaDivulgação / Polícia Civil
Polícia fecha fábrica clandestina que adulterava validade de suplementos e leite em pó em SP
No local, foram encontrados frascos vazios dentro de uma caçamba
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