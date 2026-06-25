No local, foram encontrados frascos vazios de suplementos alimentares dentro de uma caçamba - Divulgação / Polícia Civil

No local, foram encontrados frascos vazios de suplementos alimentares dentro de uma caçambaDivulgação / Polícia Civil

Publicado 25/06/2026 11:14

A Polícia Civil fechou, nesta quarta-feira (24), um barracão clandestino que reaproveitava suplementos alimentares e leite em pó vencidos em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo. Os produtos tinham suas datas de validade falsificadas.

O responsável pelo espaço, Bruno Missaci Antunes, foi preso nesta quarta-feira (24), após passar por audiência de custódia. A Justiça converteu a prisão em flagrante em preventiva.

No local, foram encontrados frascos vazios de suplementos alimentares dentro de uma caçamba. A investigação aponta que os produtos vencidos eram retirados das embalagens originais, reembalados e rotulados com uma nova data de validade, com prazo até 2027.

Funcionários da "fábrica" confirmaram os procedimentos de retirada dos rótulos, mas não souberam explicar o destino final das mercadorias.

A matéria não conseguiu contato com a defesa de Bruno Missaci Antunes. O espaço segue aberto.