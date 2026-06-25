Em nova publicação, Michelle afirmou que esclareceu 'situação que estava sendo deturpada' - Reprodução / Instagram

Em nova publicação, Michelle afirmou que esclareceu 'situação que estava sendo deturpada'Reprodução / Instagram

Publicado 25/06/2026 09:49

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL-DF) voltou a se manifestar nas redes sociais nesta quinta-feira, 25, após publicar um vídeo em que diz que foi "humilhada" pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e reclama de aliados do pré-candidato à Presidência da República. Na nova publicação, Michelle diz que não tem raiva de ninguém e que "não há briga, nem competição".



"Para ficar claro: eu não tenho raiva de ninguém. Apenas esclareci uma situação que estava sendo deturpada. Vamos todos trabalhar juntos para derrotar o atual desgoverno. Não há briga nem competição. Peço apenas que não retirem trechos de contexto para gerar confusão. Uma nova história será escrita com verdade, clareza e respeito. Fiquem em paz", diz a postagem de Michelle Bolsonaro na rede social Instagram.

'Não há briga, nem competição', disse Michelle Bolsonaro Reprodução / Instagram



Na noite desta quarta-feira, 24, Michelle Bolsonaro publicou um vídeo no qual diz que foi humilhada por Flávio Bolsonaro em um telefonema "Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou ao telefone. E eu não tinha feito nada contra ele. Ele disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política", afirmou Michelle na ocasião.



Na madrugada desta quinta-feira,



Antes, Flávio já havia publicado um vídeo no qual diminuía a importância do episódio. "Nada, nem ninguém me aborrece", disse Flávio, com a camisa da seleção brasileira, enquanto aguardava para ver o jogo entre Brasil e Escócia pela TV.



O entrevero começou em dezembro do ano passado, por divergências quanto aos rumos eleitorais do PL e do grupo no Ceará. Michelle criticou publicamente a direção do diretório cearense da sigla de apoiar a candidatura de Ciro Gomes ao governo do Estado. Flávio reagiu nas redes acusando a madrasta de atropelar a vontade do pai, e recebeu apoio do irmão Eduardo Bolsonaro. Na noite desta quarta-feira, 24, Michelle Bolsonaro publicou um vídeo no qual diz que foi humilhada por Flávio Bolsonaro em um telefonema "Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou ao telefone. E eu não tinha feito nada contra ele. Ele disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política", afirmou Michelle na ocasião.Na madrugada desta quinta-feira, Flávio respondeu a Michelle e falou em "gesto não correspondido" . No texto, o pré-candidato diz que "nunca" desrespeitou, maltratou e humilhou uma mulher na vida. "Jamais o faria com a esposa do meu próprio pai". Ele também disse que as divergências entre Michelle e ele são parte de um processo natural.Antes, Flávio já havia publicado um vídeo no qual diminuía a importância do episódio. "Nada, nem ninguém me aborrece", disse Flávio, com a camisa da seleção brasileira, enquanto aguardava para ver o jogo entre Brasil e Escócia pela TV.O entrevero começou em dezembro do ano passado, por divergências quanto aos rumos eleitorais do PL e do grupo no Ceará. Michelle criticou publicamente a direção do diretório cearense da sigla de apoiar a candidatura de Ciro Gomes ao governo do Estado. Flávio reagiu nas redes acusando a madrasta de atropelar a vontade do pai, e recebeu apoio do irmão Eduardo Bolsonaro.