Após vitória de Abelardo de la Espriella, Lula disse que amizade entre Brasil e Colômbia 'transcende ideologias'Reprodução

Mais artigos de O Dia
O Dia
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) parabenizou, nesta quinta-feira (25), a população colombiana pelas eleições realizadas no último domingo (21). No pleito, o candidato de extrema direita Abelardo de la Espriella foi escolhido como novo presidente do país.

Em publicação nas redes sociais, Lula destacou a validade do processo eleitoral da Colômbia. "Parabenizo o povo colombiano pelo processo democrático e soberano, expresso por sua vontade nas urnas, da escolha de seu novo presidente Abelardo de la Espriella nas eleições do último domingo", disse.

O petista também afirmou que a amizade entre Brasil e Colômbia "transcende ideologias" e é "fundamental" para a "superação de desafios comuns", como a preservação da Amazônia, o enfrentamento da pobreza e o combate ao crime organizado. "Que sigamos trabalhando juntos em benefício dos nossos povos", concluiu o presidente brasileiro.
Aberlardo de la Espriella foi eleito em segundo turno com uma pequena margem de vantagem sobre o esquerdista Iván Cepeda. Apoiado por Donald Trump, sem experiência na política e com discurso contra o sistema, o presidente eleito tem programa de governo que propõe diminuição do tamanho do Estado, construção de megaprisões e porte de armas por civis, além de defender um combate mais intenso às facções do narcotráfico.
Na última segunda-feira (22), um dia após a eleição, o pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro publicou um vídeo em espanhol comemorando a eleição de De la Espriella. Na postagem, ele afirmou que a vitória do colombiano representa o avanço da direita na América Latina.