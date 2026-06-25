Após vitória de Abelardo de la Espriella, Lula disse que amizade entre Brasil e Colômbia 'transcende ideologias' - Reprodução

Após vitória de Abelardo de la Espriella, Lula disse que amizade entre Brasil e Colômbia 'transcende ideologias'Reprodução

Publicado 25/06/2026 10:30





Em publicação nas redes sociais, Lula destacou a validade do processo eleitoral da Colômbia. "Parabenizo o povo colombiano pelo processo democrático e soberano, expresso por sua vontade nas urnas, da escolha de seu novo presidente Abelardo de la Espriella nas eleições do último domingo", disse.



O petista também afirmou que a amizade entre Brasil e Colômbia "transcende ideologias" e é "fundamental" para a "superação de desafios comuns", como a preservação da Amazônia, o enfrentamento da pobreza e o combate ao crime organizado. "Que sigamos trabalhando juntos em benefício dos nossos povos", concluiu o presidente brasileiro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) parabenizou, nesta quinta-feira (25), a população colombiana pelas eleições realizadas no último domingo (21). No pleito, o candidato de extrema direita Abelardo de la Espriella foi escolhido como novo presidente do país Em publicação nas redes sociais, Lula destacou a validade do processo eleitoral da Colômbia. "Parabenizo o povo colombiano pelo processo democrático e soberano, expresso por sua vontade nas urnas, da escolha de seu novo presidente Abelardo de la Espriella nas eleições do último domingo", disse.O petista também afirmou que a amizade entre Brasil e Colômbia "transcende ideologias" e é "fundamental" para a "superação de desafios comuns", como a preservação da Amazônia, o enfrentamento da pobreza e o combate ao crime organizado. "Que sigamos trabalhando juntos em benefício dos nossos povos", concluiu o presidente brasileiro.

Parabenizo o povo colombiano pelo processo democrático e soberano, expresso por sua vontade nas urnas, da escolha de seu novo presidente Abelardo de la Espriella nas eleições do último domingo. A amizade entre o Brasil e a Colômbia, que transcende ideologias, é fundamental para a… — Lula (@LulaOficial) June 25, 2026

Aberlardo de la Espriella foi eleito em segundo turno com uma pequena margem de vantagem sobre o esquerdista Iván Cepeda. Apoiado por Donald Trump, sem experiência na política e com discurso contra o sistema, o presidente eleito tem programa de governo que propõe diminuição do tamanho do Estado, construção de megaprisões e porte de armas por civis, além de defender um combate mais intenso às facções do narcotráfico.