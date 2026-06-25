Após vitória de Abelardo de la Espriella, Lula disse que amizade entre Brasil e Colômbia 'transcende ideologias'Reprodução
Em publicação nas redes sociais, Lula destacou a validade do processo eleitoral da Colômbia. "Parabenizo o povo colombiano pelo processo democrático e soberano, expresso por sua vontade nas urnas, da escolha de seu novo presidente Abelardo de la Espriella nas eleições do último domingo", disse.
O petista também afirmou que a amizade entre Brasil e Colômbia "transcende ideologias" e é "fundamental" para a "superação de desafios comuns", como a preservação da Amazônia, o enfrentamento da pobreza e o combate ao crime organizado. "Que sigamos trabalhando juntos em benefício dos nossos povos", concluiu o presidente brasileiro.
Parabenizo o povo colombiano pelo processo democrático e soberano, expresso por sua vontade nas urnas, da escolha de seu novo presidente Abelardo de la Espriella nas eleições do último domingo. A amizade entre o Brasil e a Colômbia, que transcende ideologias, é fundamental para a…— Lula (@LulaOficial) June 25, 2026
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