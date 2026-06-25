Nas redes sociais, Fernanda destacou que não tem dúvidas sobre os valores morais de FlávioReprodução / Redes sociais

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Fernanda Bolsonaro, mulher do senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ), defendeu o marido nesta quarta-feira (24), após a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) afirmar que foi desrespeitada por ele.
Nas redes sociais, Fernanda destacou que não tem dúvidas sobre os valores morais de Flávio.
"Como esposa, eu escolho olhar para aquilo que vejo todos os dias: um homem leve, respeitoso, carinhoso, restaurado e um pai dedicado às nossas duas filhas", escreveu. 
"Tudo o que fazemos nasce do mesmo desejo: que elas cresçam em um Brasil onde possam viver com liberdade, segurança, valores e oportunidades para realizar seus sonhos. As pessoas podem discordar dos caminhos, mas eu nunca tive dúvidas sobre a sinceridade desse propósito."
Nesta quarta, em um vídeo postado nas redes sociais, Michelle afirmou ter sido humilhada e desrespeitada durante uma ligação telefônica.
 
 
 
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Segundo ela: "Ele retornou a ligação. Mas, sinceramente, para dizer o que me disse, teria sido melhor que não tivesse ligado. Foi muito ríspido, me desrespeitou e me tratou mal ao telefone. Eu não tinha feito nada contra ele. Disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política. Diante disso, respondi que tudo bem".

O atrito teria começado após sua posição contrária a uma articulação de dirigentes do PL no Ceará, que negociam aliança com Ciro Gomes já no primeiro turno da disputa estadual. Michelle defende a união da direita em torno do senador Eduardo Girão para o governo cearense.
Após o vídeo, o senador publicou uma carta aberta. No texto, o pré-candidato diz que "nunca" desrespeitou, maltratou e humilhou uma mulher na vida.
"Em nenhum momento ofendi ou tive a intenção de ofender a Michelle. Se o fiz em algum momento, mais uma vez, peço desculpas. Tenho por ela respeito e reconhecimento pelo trabalho no PL Mulher, pelo cuidado com meu pai e por tudo o que representa para o Brasil," disse o senador.
Antes de publicar a carta, no entanto, Flávio havia ironizado a situação e disse em uma live antes do início do jogo da seleção brasileira contra a Escócia, que "nada nem ninguém" o aborrece.