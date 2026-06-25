Nas redes sociais, Fernanda destacou que não tem dúvidas sobre os valores morais de Flávio - Reprodução / Redes sociais

Nas redes sociais, Fernanda destacou que não tem dúvidas sobre os valores morais de FlávioReprodução / Redes sociais

Publicado 25/06/2026 10:03 | Atualizado 25/06/2026 10:42

Nas redes sociais, Fernanda destacou que não tem dúvidas sobre os valores morais de Flávio.

"Como esposa, eu escolho olhar para aquilo que vejo todos os dias: um homem leve, respeitoso, carinhoso, restaurado e um pai dedicado às nossas duas filhas", escreveu.

"Tudo o que fazemos nasce do mesmo desejo: que elas cresçam em um Brasil onde possam viver com liberdade, segurança, valores e oportunidades para realizar seus sonhos. As pessoas podem discordar dos caminhos, mas eu nunca tive dúvidas sobre a sinceridade desse propósito."

Nesta quarta, em um vídeo postado nas redes sociais, Michelle afirmou ter sido humilhada e desrespeitada durante uma ligação telefônica.







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Segundo ela: "Ele retornou a ligação. Mas, sinceramente, para dizer o que me disse, teria sido melhor que não tivesse ligado. Foi muito ríspido, me desrespeitou e me tratou mal ao telefone. Eu não tinha feito nada contra ele. Disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política. Diante disso, respondi que tudo bem".



O atrito teria começado após sua posição contrária a uma articulação de dirigentes do PL no Ceará, que negociam aliança com Ciro Gomes já no primeiro turno da disputa estadual. Michelle defende a união da direita em torno do senador Eduardo Girão para o governo cearense.

Após o vídeo, o senador publicou uma carta aberta. No texto, o pré-candidato diz que "nunca" desrespeitou, maltratou e humilhou uma mulher na vida.

"Em nenhum momento ofendi ou tive a intenção de ofender a Michelle. Se o fiz em algum momento, mais uma vez, peço desculpas. Tenho por ela respeito e reconhecimento pelo trabalho no PL Mulher, pelo cuidado com meu pai e por tudo o que representa para o Brasil," disse o senador.

Antes de publicar a carta, no entanto, Flávio havia ironizado a situação e disse em uma live antes do início do jogo da seleção brasileira contra a Escócia, que "nada nem ninguém" o aborrece.