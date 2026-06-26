Edir Macedo é fundador da Igreja Universal do Reino de Deus - Reprodução/ R7

Edir Macedo é fundador da Igreja Universal do Reino de DeusReprodução/ R7

Publicado 26/06/2026 15:00

Alvo da Operação Miragem da Polícia Federal (PF) , o Banco Digimais recebeu um aporte do Grupo Record e conta atualmente com R$ 2 bilhões em caixa. O banco tem como proprietário Edir Macedo, que também controla a emissora. A injeção de recursos foi realizada pela controladora Digimais Participações, empresa da B.A. Empreendimentos Participações, holding do Grupo Record. A venda do banco ao BTG Pactual segue em negociação.

O depósito ocorreu por meio de Certificados de Depósito Bancário (CDBs) emitidos pelo próprio controlador e de recursos captados no mercado por meio desses títulos. As informações foram divulgadas pelo jornal Folha de São Paulo.

O aporte integra as negociações com o Fundo Garantidor de Créditos (FGC) para a venda do banco. Um novo reforço financeiro poderá ser feito pela controladora enquanto as tratativas com o BTG Pactual não forem concluídas. Em abril deste ano, as duas instituições assinaram um acordo de intenção de compra. No entanto, para que a operação seja efetivada, é necessário cumprir as regras estabelecidas pelo FGC para processos de recuperação de instituições financeiras.

A reportagem procurou o Banco Digimais até o fechamento deste texto. O espaço permanece aberto para manifestações.

Operação Miragem

A Polícia Federal deflagrou, na terça-feira (23), a Operação Miragem, que apura supostas fraudes no Banco Digimais. A Justiça autorizou o bloqueio de R$ 670 milhões em bens e valores dos investigados, entre eles Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus e proprietário da RecordTV e do Digimais.

As investigações envolvem suspeitas de gestão fraudulenta, inserção de informações falsas em relatórios financeiros e realização de operações de crédito vedadas pela legislação bancária, prática que a norma busca coibir para evitar manipulações contábeis. Um dos focos da apuração é a compra de precatórios, títulos que representam valores a serem recebidos em decorrência de decisões judiciais contra o poder público.

Após a operação, o BTG Pactual informou, em comunicado divulgado na quarta-feira (24), que não descarta a possibilidade de prosseguir com a aquisição do Banco Digimais.