Deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) - Alexandre Brum/Agência O Dia

Deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ)Alexandre Brum/Agência O Dia

Publicado 26/06/2026 15:35 | Atualizado 26/06/2026 15:36

O deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) recorreu contra a decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, que redistribuiu ao ministro André Mendonça a relatoria da notícia-crime sobre valores enviados ao filme Dark Horse. O caso estava com Alexandre de Moraes, também do Supremo.

A decisão foi tomada na noite da última quinta-feira (26). Fachin considerou que os fatos citados na notícia-crime coincidem com o objeto da investigação sobre o Banco Master, relatada por Mendonça. Isso porque o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, enviou cerca de R$ 61 milhões a um fundo nos Estados Unidos para financiar o filme inspirado na trajetória do ex-presidente da República Jair Bolsonaro.

O deputado argumentou que as ações tratam de temas distintos e que a referência a Vorcaro não é suficiente para tornar Mendonça "prevento" para qualquer apuração envolvendo o filme Dark Horse: "A conexão probatória deve ser concreta, verificável e juridicamente relevante, não presumida a partir de aproximação temática genérica", alegou.

Lindbergh disse ainda que deve ser avaliada uma possível conexão com o processo sobre emendas parlamentares, relatado pelo ministro Flávio Dino. Em uma das ramificações dessa ação, é apurado o envio de emendas para a produtora do filme sobre o ex-presidente da República.