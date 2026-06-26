Deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ)Alexandre Brum/Agência O Dia
Lindbergh Farias recorre contra envio do caso Dark Horse a Mendonça
Deputado argumentou que os casos são diferentes e que citar Vorcaro não obriga o ministro assumir todas as investigações sobre o filme
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