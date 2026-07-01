Para o PL, a declaração associou moradores de SC ao racismo, ao nazismo e à 'hegemonia branca' - Reprodução / Canal Gov

Para o PL, a declaração associou moradores de SC ao racismo, ao nazismo e à 'hegemonia branca'Reprodução / Canal Gov

Publicado 01/07/2026 08:32 | Atualizado 01/07/2026 08:33

O Partido Liberal (PL) protocolou uma representação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nesta terça-feira (30), contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A legenda acusou o petista de fazer um discurso de ódio contra a população de Santa Catarina durante um evento realizado em Itajaí (SC).

De acordo com a ação, Lula afirmou, durante o evento, que os moradores do Estado "não podem permitir que prevaleça em Santa Catarina o racismo". A representação também aponta que o presidente realizou propaganda eleitoral antecipada durante a cerimônia, na última sexta-feira (26).

"Vocês não podem permitir que prevaleça em Santa Catarina o racismo. Não podem permitir que aqui em Santa Catarina as pessoas sejam tomadas de grandeza, porque esse estado é muito rico, não é pobre. […] Não tem um cara que é branco e é melhor do que qualquer negro, o cara que é nordestino e é pior do que qualquer um do fundo do país. Que história é essa? A gente não aceita. Hitler tentou fazer isso e acabou do jeito que acabou. A gente não pode permitir essa ideia da hegemonia branca sobre o restante do país", afirmou Lula na ocasião.

Para a legenda, a declaração associou os moradores de Santa Catarina ao racismo, ao nazismo e à "hegemonia branca". O PL também destaca que o discurso teve impacto sobre o processo eleitoral por ter sido transmitido pelos canais oficiais do governo. O partido pede que o Tribunal reconheça a prática de propaganda eleitoral antecipada.

O Planalto ainda não se manifestou oficialmente sobre a ação.