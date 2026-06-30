Texto prevê que mulheres com mais de 18 anos poderão adquirir o spray de pimentaTomaz Silva/Agência Brasil
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