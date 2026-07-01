No balanço final, bombeiros informaram que 13 pessoas foram envolvidas no acidenteArquivo / Agência Brasil
Colisão entre ônibus e caminhão deixa morto e 12 feridos em SP
Atendimento mobilizou oito viaturas do Corpo de Bombeiros; acidente ocorreu na Rodovia Presidente Dutra
Flávio tenta contornar crise, mas chama Michelle de 'desinformada'
Fala foi feita durante encontro com líderes femininas do PL
PGR defende que Bolsonaro seja mantido em prisão domiciliar
Procurador-geral Paulo Gonet enviou a manifestação ao STF
Classificar PCC e CV como terroristas favorece o crime, diz secretário
MJSP afirma que medida dos EUA reduz eficácia da punição penal
Justiça condena ex-agentes da Guarda Civil que atuavam na Cracolândia
Oficiais abasteciam o mercado ilegal de armas e munições na região
Câmara acelera projeto que equipara misoginia ao crime de racismo
Texto está em analise das comissões para ir diretamente para a apreciação em plenário
PF rastreia R$ 468 mil de Sóstenes e chega à 'lavanderia' de irmãos
Suspeita é de que valor tenha origem em desvio de verba da Câmara
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.