O pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) tem feito posts em discordância das falas de Michelle - Bruno Peres/Agência Brasil

O pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) tem feito posts em discordância das falas de Michelle Bruno Peres/Agência Brasil

Publicado 01/07/2026 22:11

Em um encontro com lideranças femininas do PL, ontem, para tentar debelar a repercussão ruim entre o eleitorado feminino dos vídeos da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) divulgados na semana passada, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) - pré-candidato à Presidência - chamou a madrasta de "desinformada".

Flávio reagiu a um post em que Michelle insinuou que ele foi a uma festa do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, protagonista do maior escândalo financeiro da história do Brasil. O senador incitou, com isso, mais tensão no clima de embate com ex-primeira-dama. O encontro foi esvaziado pela ausência de Michelle e da senadora Damares Alves (Republicanos-DF).

A ex-primeira-dama compartilhou, na última segunda-feira, um relato do ex-governador do Rio Anthony Garotinho sobre a "Noite das Astronautas" - suposta festa sexual promovida por Vorcaro. A divulgação ocorreu em meio à crise com Flávio, cuja proximidade com o banqueiro preso se tornou uma das principais fraquezas da campanha do pré-candidato ao Palácio do Planalto.

O vídeo compartilhado por Michelle mostra a influenciadora Juliana Moreira Leite reagindo a um corte do podcast Pode, Garotinho?. Nas imagens, o ex-governador afirma que recebeu um material (não divulgado e cuja autenticidade ele próprio diz não ter verificado) mostrando uma festa organizada porl Vorcaro.

"Quando ela (Michelle) pega um vídeo do Garotinho, e quem é do Rio de Janeiro conhece o Garotinho, bota na rede social dela, insinuando que eu posso estar na festa do Vorcaro, ela está completamente desinformada. Eu quero garantir a todas vocês aqui A única relação que eu tenho com o Vorcaro é sobre o filme do meu pai", declarou Flávio no encontro. A cena foi divulgada nas redes por aliadas de Flávio.

Bombeira

Decisiva no papel de evitar que Michelle pedisse a desfiliação do PL, a governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), que tem o apoio do PL, afirmou ontem que a saída de Michelle demonstraria uma divisão da direita e que, agora, Flávio precisa construir uma unidade urgente para conseguir o voto feminino.

Ela e Damares atuaram como "bombeiras" para evitar desfiliação da ex-primeira-dama, como informou a Coluna do Estadão. O temor é de que a crise se torne definitivamente um racha da direita, com repercussões nos resultados do PL nas eleições no Distrito Federal, incluindo a reeleição de Celina Leão.

Pré-candidata ao Senado no Distrito Federal, Michelle ainda não definiu se vai manter os planos de se candidatar. Anteontem, ela anunciou a saída do núcleo PL Mulher, que ontem foi desfeito pelo presidente do partido, Valdemar Costa Neto.

Quadro

"Eu, como mulher, não posso ver um quadro como Michelle Bolsonaro, que construiu uma história com as mulheres do PL no Brasil, falar em desfiliação e a gente não ter um diálogo sobre isso", afirmou a governadora, defendendo a manutenção de Michelle como pré-candidato ao Senado. "Ela já não é mais só a esposa do Bolsonaro. O trabalho que ela fez a habilitou a ser um quadro político."

No Distrito Federal, políticos avaliam que a saída de Michelle da campanha provocaria uma mudança no xadrez político, aumentando as chances de outros pré-candidatos da direita e da esquerda em um ano em que os eleitores elegerão dois representantes para o Senado. No âmbito nacional, a participação da ex-primeira-dama é vista como essencial para Flávio atrair votos do eleitorado feminino.

"A construção da campanha, inclusive do próprio Flávio, tem que ser uma construção de unidade. É preciso buscar essa unidade. Essa unidade é urgente, não pode ser menosprezada, negligenciada É um voto muito frágil, desde a campanha passada, o voto das mulheres", disse a governadora do Distrito Federal.

Apesar dos atritos de Michelle com Flávio e do envolvimento dele com o caso Master, Celina afirmou que o senador é seu pré-candidato à Presidência. Em abril, Celina chegou a dizer que Flávio teria de pedir perdão a Michelle após discussões entre enteado e madrasta.

'Equivocado'

No evento de ontem, o senador reagiu aos comentários feitos por seu aliado Paulo Figueiredo em relação às mulheres. "Eu quero repudiar veementemente a fala do Paulo Figueiredo sobre as mulheres. Não concordo com o que ele falou. Completamente equivocado. Eu não tenho a responsabilidade sobre o que ele fala, mas tenho obrigação de falar aqui. Eu me senti ofendido com a fala a partir do momento em que ele generaliza e fala das mulheres, inclusive (atingindo) a minha esposa", disse o presidenciável, seis dias após os ataques de Figueiredo ao voto feminino.

Figueiredo, que é conselheiro de Flávio, reagiu em live. "Flávio dizer que se sentiu ofendido é vitimismo, foi exagero. Odeio gente que se vitimiza."