Na Lei Orçamentária de 2025, a despesa fixada para destinação de recursos ALCANÇOU R$ 50,4 bilhõesDivulgação
TCU lança painel para acompanhar emendas parlamentares
Ferramenta está disponível para acesso público no site do tribunal
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Presidente do PSD diz que não tem como 'ficar contra' a escala 6x1
Gilberto Kassab cobrou responsabilidade na votação da proposta que reduz a jornada de trabalho no Senado
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Segundo a mãe, Estevan sonhava em ter uma blusa oficial da seleção brasileira
Flávio Bolsonaro repele fala de influenciador sobre mulher 'votar mal'
Em abertura de reunião do PL Mulher, o senador disse que Paulo Figueiredo não integra formalmente sua campanha
Caiado oficializa Kassab como a vice na chapa à Presidência
Em cerimônia, pré-candidato disse que segundo turno com Flávio Bolsonaro é 'tudo o que o Lula quer'
Inscrições para o Enamed terminam nesta quarta-feira
Prova é obrigatória para estudantes concluintes de cursos de graduação em medicina