Aplicação das provas do Enamed ocorrerá em 13 de setembro - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Aplicação das provas do Enamed ocorrerá em 13 de setembro Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 01/07/2026 12:43

As inscrições para o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) de 2026 se encerram às 23h59 (horário de Brasília) desta quarta-feira (1º), exclusivamente pelo Sistema Enamed. O prazo inicial terminou na segunda-feira, mas foi prorrogado. Será aceita apenas uma inscrição por número de Cadastro de Pessoa Física (CPF).



O novo prazo vale também para os participantes pedirem tratamento pelo nome social e atendimento especializado. Nesse último caso, o Inep vai assegurar os recursos de acessibilidade para participantes que comprovem a necessidade e tenham sua solicitação aprovada pela autarquia federal. A resposta preliminar às solicitações será publicada no próximo sábado (4).



As regras e prazos prorrogados estão publicados na retificação do edital publicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).



Participantes

O Enamed é obrigatório para estudantes concluintes dos cursos de graduação em medicina habilitados e inscritos pelo coordenador de curso e avaliado no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2026.



Também será obrigatória a participação dos estudantes do quarto ano de medicina inscritos pelo coordenador do curso de graduação das instituições de ensino.



Para todos os estudantes nessas duas condições, a inscrição estará confirmada no Enamed.



O exame poderá ser realizado de forma voluntária por médicos já graduados interessados em utilizar os resultados nos processos seletivos das especialidades médicas de acesso direto do Exame Nacional de Residência 2026/2027 (Enare).



Todos os participantes deverão preencher o questionário do estudante destinado a coletar informações que permitam caracterizar o perfil do candidato e o contexto de sua formação.



Requisitos

Em junho, o Inep anunciou a política integrada para a formação em medicina no país. Pela medida provisória assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o Enamed passa a valer como requisito para o exercício profissional.



Os formados em medicina somente vão poder realizar sua inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM) se tiverem rendimento suficiente no exame. O registro no conselho é obrigatório para o exercício legal da profissão de médico no Brasil.



A exigência de proficiência na prova para o exercício profissional vai valer apenas para quem ingressar na graduação a partir da data da sua publicação.



O graduado que não obtiver avaliação satisfatória no Enamed poderá refazê-la em edições seguintes, realizadas a cada seis meses, conforme a nova política integrada para formação médica.



Provas

As provas do Enamed serão aplicadas na tarde de 13 de setembro, em todos os estados e no Distrito Federal por uma instituição contratada pelo Inep.



O caderno de prova terá 100 questões de múltipla escolha, com quatro alternativas e uma única resposta correta.



A nota do exame será calculada com base na escala de proficiência da Teoria de Resposta ao Item (TRI) e terá validade de três anos, exceto para estudantes do quarto ano de graduação.

* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Raphael Perucci