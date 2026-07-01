Cláudio Atala Inácio e Maria Clotilde Moreira Maciel Atala Inácio foram encontrados mortos pelo filho - Reprodução / Instagram

Cláudio Atala Inácio e Maria Clotilde Moreira Maciel Atala Inácio foram encontrados mortos pelo filhoReprodução / Instagram

Publicado 01/07/2026 10:50 | Atualizado 01/07/2026 10:52

Um casal de idosos foi encontrado morto, na tarde desta terça-feira (30), dentro do apartamento em que viviam, num prédio de luxo em Belo Horizonte, Minas Gerais. Uma funcionária, de 30 anos, é suspeita de roubar e assassinar as vítimas.

O filho do casal disse, em depoimento, que não conseguia entrar em contato com os pais por telefone desde a manhã de segunda-feira (29) e, por isso, decidiu ir até a residência, no bairro São Pedro, no dia seguinte. No local, encontrou a mãe morta na sala, e o pai, no quarto. Os dois apresentavam marcas de agressões.

As vítimas foram identificadas como o advogado Cláudio Atala Inácio, de 75 anos, e a empresária Maria Clotilde Moreira Maciel Atala Inácio, de 76. De acordo com a perícia, o casal morreu esfaqueado - o homem recebeu dezessete golpes, e a mulher, sete. O crime teria acontecido na tarde de segunda-feira.

Segundo a Polícia Militar, o imóvel não tinha sinais de arrombamento. O filho informou, ainda, que o acesso ao apartamento é permitido somente com a liberação dos moradores ou inserindo uma senha no elevador. No interior da residência, a perícia constatou que uma gaveta utilizada para guardar semijoias estava aberta e que os dois celulares das vítimas haviam sido roubados.

Imagens das câmeras de segurança do prédio, cedidas à corporação, mostram que a funcionária entrou no imóvel às 7h30, portando apenas uma bolsa. Ela sai do local oito horas depois, às 15h30, carregando duas sacolas grandes além da bolsa, e vestindo outra roupa. O filho disse aos policiais que uma das sacolas pertencia à sua mãe.

Os militares identificaram a suspeita e fizeram buscas em uma casa em Ribeirão das Neves, Região Metropolitana de Belo Horizonte. No local, uma tia da funcionária relatou que, no dia do crime, a mulher chegou na residência por volta das 19h, com uma mochila preta, dizendo que teria ganhado o objeto.

Ainda segundo a tia, a sobrinha saiu de casa na manhã de terça-feira, com o filho. Ela levou seus pertences e disse que estava de viagem para o Espírito Santo. A mulher teria começado a trabalhar para o casal após ser indicada por um primo da empresária. A Polícia Militar ainda não conseguiu localizar a suspeita.

As circunstâncias do caso são investigadas pela Polícia Civil.

* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Raphael Perucci