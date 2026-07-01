Corpo de Bombeiros Militar atendeu à ocorrênciaArquivo / Divulgação / CBMDF
DF: Homem é eletrocutado ao enfeitar rua com bandeirinhas do Brasil
Vítima sofreu parada cardiorrespiratória e teve quadro revertido pelos bombeiros
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Colisão entre ônibus e caminhão deixa morto e 12 feridos em SP
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PF deflagra 3ª fase de operação que apura desvio de recursos públicos
Mandados são cumpridos no DF, em Goiás e Minas Gerais
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Representação também aponta que o presidente realizou propaganda eleitoral antecipada durante a cerimônia
Atlas/Bloomberg: Em 2º turno, Lula tem 48,8% e Flávio Bolsonaro, 42,3%
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Como dar voz e cuidar de quem mais precisa
Ouvir, acolher e olhar para a vida e para a saúde mental daqueles desfavorecidos que mais precisam de apoio
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