Corpo de Bombeiros Militar atendeu à ocorrência - Arquivo / Divulgação / CBMDF

Corpo de Bombeiros Militar atendeu à ocorrênciaArquivo / Divulgação / CBMDF

Publicado 01/07/2026 09:54

Um homem, que não teve a identidade revelada, sofreu uma parada cardiorrespiratória, nesta terça-feira (30), após levar um choque elétrico enquanto enfeitava a rua com bandeirinhas do Brasil, no Distrito Federal. A vítima teve o quadro revertido após 40 minutos de manobras de ressuscitação.

Pessoas que estavam no local acionaram o Corpo de Bombeiros Militar para atender à ocorrência e, após as manobras, os agentes conseguiram reverter a parada cardiorrespiratória.

O homem foi encaminhado para a unidade hospitalar. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima. As circunstâncias do acidente não foram divulgadas, e as causas da descarga elétrica deverão ser apuradas.