Polícia Federal deflagrou terceira fase da Operação Rent a CarDivulgação / PF
PF deflagra 3ª fase de operação que apura desvio de recursos públicos
Mandados são cumpridos no DF, em Goiás e Minas Gerais
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