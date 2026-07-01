Teresa Leitão, com o senador Paulo Paim (terno preto), não disse se PEC será votada antes das eleiçõesEdilson Rodrigues / Agência Senado
"A gente está tratando de procedimentos. Lembrem vocês que a PEC não está parada aqui no Senado. Desde que ela chegou, que ela passa por debates. (...) E os procedimentos que faltam são ajustes que faremos na tramitação. Com toda a boa vontade, com toda a consciência da importância dessa PEC", declarou a petista
Questionada se a proposta será aprovada antes das eleições, Teresa se esquivou e disse que a tramitação será definida após a sessão temática sobre o tema que ocorrerá nesta quarta-feira no plenário do Senado.
"Não é um calendário eleitoral, é um calendário parlamentar, é um calendário do Congresso. Então, vamos analisar, depois desse debate, qual é o próximo passo que daremos com essa convicção de que o interesse pela aprovação do fim da jornada 6x1 é o interesse que nos une", pontuou.
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