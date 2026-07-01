Idoso apresentou perda progressiva de consciência e sinais de choque hipovolêmicoDivulgação / Corpo de Bombeiros
Idoso sofre múltiplos traumas em batida com carreta em MG
Vítima, de 63 anos, ficou presa às ferragens e precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros
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