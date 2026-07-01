Idoso apresentou perda progressiva de consciência e sinais de choque hipovolêmico - Divulgação / Corpo de Bombeiros

Idoso apresentou perda progressiva de consciência e sinais de choque hipovolêmicoDivulgação / Corpo de Bombeiros

Publicado 01/07/2026 11:23

Um homem, de 63 anos, ficou gravemente ferido nesta terça-feira (30), após a caminhonete que dirigia bater contra uma carreta, no km 332 da BR-365, entre Varjão de Minas e São Gonçalo do Abaeté, no Alto Paranaíba. A vítima ficou presa às ferragens e precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com as informações, o carro de passeio tentava acessar a rodovia quando atingiu a lateral da carreta. O idoso, único ocupante do veículo, apresentou múltiplos traumatismos, incluindo traumatismo cranioencefálico e fraturas expostas no fêmur esquerdo e no antebraço esquerdo.



Devido à forte batida, que ocorreu por volta das 18h30, a lateral do lado do motorista ficou totalmente destruída. A coluna de direção do veículo foi deslocada e pressionou as pernas do condutor.



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) também foram acionados para atender à ocorrência.

Durante o resgate, os bombeiros removeram a porta para conseguir retirar a vítima do veículo. O idoso apresentou perda progressiva de consciência e sinais de choque hipovolêmico, além dos traumas. Ele foi encaminhado para o hospital de referência em Varjão de Minas. O condutor da carreta não se feriu.