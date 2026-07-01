Durante transmissão ao vivo, Paulo Figueiredo afirmou que as mulheres 'votam estatisticamente muito mal' - Redes sociais / Reprodução

Durante transmissão ao vivo, Paulo Figueiredo afirmou que as mulheres 'votam estatisticamente muito mal'Redes sociais / Reprodução

Publicado 01/07/2026 14:34

O senador e pré-candidato do Partido Liberal (PL) à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, repudiou nesta quarta-feira (1º) as declarações do influenciador Paulo Figueiredo sobre as mulheres. Esta é a primeira vez que o parlamentar se manifesta sobre o episódio, cujas falas ocorreram na semana passada. Durante a abertura de uma reunião do PL Mulher, o pré-candidato também enfatizou que o empresário não integra formalmente a sua campanha.



"Quero repudiar veementemente a fala do Paulo Figueiredo sobre as mulheres", declarou Flávio. "Ele fez uma postagem no Instagram completamente equivocada. Ele não faz parte da nossa campanha, embora seja uma pessoa que nos ajuda muito lá nos Estados Unidos."



Apesar da ressalva de que Figueiredo auxilia em agendas relevantes na relação com o presidente americano Donald Trump, o senador afirmou que não pode ser responsabilizado pelas declarações individuais do influenciador.



Em 25 de junho de 2026, durante uma transmissão ao vivo em seu canal no YouTube, Paulo Figueiredo afirmou que as mulheres "votam estatisticamente muito mal", sobretudo as solteiras. Segundo ele, as mulheres casadas tendem, em geral, a acompanhar o voto dos maridos, enquanto as solteiras não. Em seguida, recorreu a uma expressão de teor sexual e degradante ao se dirigir às feministas.



"Tenho a obrigação de falar aqui que eu me senti ofendido pela fala, porque ela generaliza as mulheres, inclusive falando de esposas. A minha esposa também está incluída nesse pacote de mulheres que, segundo ele, não saberiam votar", rebateu Flávio.



O senador afirmou ainda que eventuais dificuldades para ampliar o apoio entre o eleitorado feminino devem ser atribuídas à sua própria atuação. Ele reconheceu que sua candidatura precisa melhorar a comunicação com o eleitorado feminino e ponderou que, caso parte das mulheres ainda não apoie o seu projeto, isso decorre de falhas de sua própria equipe em demonstrar que as pautas defendidas pela direita também contemplam esse público.

''Vamos passar por cima de desavenças''





"Vamos passar por cima de desavenças ... Não vamos cair na da esquerda que tenta nos separar", afirmou. Ainda durante o evento, Flávio Bolsonaro disse que o sua campanha irá "passar por cima" das desavenças - problemas de relação com a ex-primeira dama e sua madrasta , Michelle Bolsonaro - para poder vencer a disputa ao Planalto em 2026."Vamos passar por cima de desavenças ... Não vamos cair na da esquerda que tenta nos separar", afirmou.





O senador também ressaltou a importância da participação de Michelle Bolsonaro na mobilização do eleitorado, especialmente entre as mulheres, e afirmou que todas as lideranças do partido terão papel relevante na construção da campanha de 2026. O senador minimizou as especulações sobre divergências internas entre ele e Michelle e defendeu a união em torno de um projeto comum para as eleições presidenciais. Segundo ele, adversários políticos tentam explorar "supostos" conflitos entre lideranças conservadoras para enfraquecer a oposição ao governo.O senador também ressaltou a importância da participação de Michelle Bolsonaro na mobilização do eleitorado, especialmente entre as mulheres, e afirmou que todas as lideranças do partido terão papel relevante na construção da campanha de 2026. A ex-primeira-dama deixou a presidência do PL Mulher na terça-feira (30), o que aumentou a impressão de mal estar entre os dois

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Larissa Amaral