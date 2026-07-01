Estevan confeccionou sua própria blusa do Brasil com materiais que tinha em casaRedes sociais / Reprodução
Menino personaliza camisa do Brasil e emociona nas redes sociais— Jornal O Dia (@jornalodia) July 1, 2026
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Segundo Jaqueline, o filho sonhava em ter uma camisa oficial da seleção, mas ela não tinha condições financeiras de comprá-la. Diante disso, Estevan usou a criatividade: recortou logotipos, escudos e outros detalhes de peças de roupa para montar o uniforme dos seus sonhos.
A publicação emocionou internautas. Nos comentários, o empresário e influenciador Igor Bringel se ofereceu para presentear o garoto. "Me chama, vou te dar uma camisa do Brasil, pequeno", escreveu.
O professor Fabiano King também deixou uma mensagem de incentivo. "Eu conheci o Estevan e vi de perto que ele é uma criança muito inteligente, cheia de brilho e de sonhos. Naquele dia, eu disse a ele para nunca abaixar a cabeça para ninguém, porque ele é bonito, inteligente e capaz de ir muito longe. Ver a camisa que ele criou com as próprias mãos mostra, na verdade, toda a sua determinação. Isso emociona, porque é coisa de quem não desiste, de quem acredita e faz acontecer com o que tem. Estevan, você já é inspiração", afirmou.
Na tarde desta quarta-feira (1º), Gilson confirmou, em um novo vídeo publicado nas redes sociais, que Estevan já havia recebido a camisa oficial e agradeceu o apoio e a mobilização dos internautas.