Estevan confeccionou sua própria blusa do Brasil com materiais que tinha em casa - Redes sociais / Reprodução

Estevan confeccionou sua própria blusa do Brasil com materiais que tinha em casaRedes sociais / Reprodução

Publicado 01/07/2026 15:34 | Atualizado 01/07/2026 17:28

Rio - O menino Estevan Amorim Lacerda de Lima, de 9 anos, chamou a atenção nas redes sociais ao personalizar sozinho a própria camisa da seleção brasileira com materiais simples que tinha em casa. Ele e a mãe, Jaqueline Amorim Lacerda de Lima, moram em Paraisópolis, na Zona Sul de São Paulo (SP).

Menino personaliza camisa do Brasil e emociona nas redes sociais



Créditos: Redes sociais / Reprodução pic.twitter.com/LuiUb2eWm3 — Jornal O Dia (@jornalodia) July 1, 2026

O vídeo publicado pelo escritor e fundador do G10 Favelas, Gilson Rodrigues, mostra o momento em que Jaqueline descobre a iniciativa do filho. Ao ser questionado sobre quem havia feito a personalização, Estevan respondeu que foi ele. Em seguida, a mãe mostrou a camisa e perguntou o motivo da mudança. O menino explicou que a peça original não tinha o escudo da seleção brasileira.



Segundo Jaqueline, o filho sonhava em ter uma camisa oficial da seleção, mas ela não tinha condições financeiras de comprá-la. Diante disso, Estevan usou a criatividade: recortou logotipos, escudos e outros detalhes de peças de roupa para montar o uniforme dos seus sonhos.



A publicação emocionou internautas. Nos comentários, o empresário e influenciador Igor Bringel se ofereceu para presentear o garoto. "Me chama, vou te dar uma camisa do Brasil, pequeno", escreveu.



O professor Fabiano King também deixou uma mensagem de incentivo. "Eu conheci o Estevan e vi de perto que ele é uma criança muito inteligente, cheia de brilho e de sonhos. Naquele dia, eu disse a ele para nunca abaixar a cabeça para ninguém, porque ele é bonito, inteligente e capaz de ir muito longe. Ver a camisa que ele criou com as próprias mãos mostra, na verdade, toda a sua determinação. Isso emociona, porque é coisa de quem não desiste, de quem acredita e faz acontecer com o que tem. Estevan, você já é inspiração", afirmou.



Na tarde desta quarta-feira (1º), Gilson confirmou, em um novo vídeo publicado nas redes sociais, que Estevan já havia recebido a camisa oficial e agradeceu o apoio e a mobilização dos internautas.





* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Larissa Amaral