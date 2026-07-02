Equipes realizaram inspeções e, no local, encontraram os trabalhadores em condições degradantes - Divulgação

Equipes realizaram inspeções e, no local, encontraram os trabalhadores em condições degradantesDivulgação

Publicado 02/07/2026 08:13 | Atualizado 02/07/2026 08:17

Vinte e seis trabalhadores em situação análoga à escravidão foram resgatados de um canteiro de obras de um condomínio no município de Aquiraz, Ceará.

De acordo com a Auditoria-Fiscal do Trabalho, a ação teve como alvo a construção de um empreendimento residencial com previsão de mais de 100 casas. A operação ocorreu no último dia 23 e foi divulgada nesta quarta-feira (1º).

Equipes realizaram inspeções e, no local, encontraram os trabalhadores em condições degradantes Divulgação

As equipes realizaram inspeções e, no local, encontraram os trabalhadores em condições degradantes, incluindo superlotação, calor excessivo, ausência de privacidade e instalações elétricas improvisadas. Também foi identificada a ausência de instalações sanitárias, de local para guardar os pertences dos trabalhadores e de um espaço apropriado para as refeições.

Além desse cenário, a fiscalização também encontrou situações de risco grave e iminente em máquinas e andaimes utilizados na obra, o que demandou a interdição imediata dos trabalhos.

Equipes realizaram inspeções e, no local, encontraram os trabalhadores em condições degradantes Divulgação

As vítimas, recrutadas nas cidades de Marco, Massapê, Beberibe, Amontada e Fortaleza, chegaram ao local da obra, onde passaram a depender das estruturas de moradia e da alimentação fornecidas pela empresa.

Na terça-feira (30), as vítimas receberam cerca de R$ 216 mil em verbas rescisórias e terão direito ao seguro-desemprego, além de valores por danos morais individuais, que ainda serão negociados.