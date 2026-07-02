Equipes realizaram inspeções e, no local, encontraram os trabalhadores em condições degradantesDivulgação
Trabalhadores em situação análoga à escravidão são resgatados no Ceará
Fiscalização encontrou alojamentos precários, falta de saneamento e riscos estruturais
Trabalhadores em situação análoga à escravidão são resgatados no Ceará
Fiscalização encontrou alojamentos precários, falta de saneamento e riscos estruturais
Flávio tenta contornar crise, mas chama Michelle de 'desinformada'
Fala foi feita durante encontro com líderes femininas do PL
PGR defende que Bolsonaro seja mantido em prisão domiciliar
Procurador-geral Paulo Gonet enviou a manifestação ao STF
Classificar PCC e CV como terroristas favorece o crime, diz secretário
MJSP afirma que medida dos EUA reduz eficácia da punição penal
Justiça condena ex-agentes da Guarda Civil que atuavam na Cracolândia
Oficiais abasteciam o mercado ilegal de armas e munições na região
Câmara acelera projeto que equipara misoginia ao crime de racismo
Texto está em analise das comissões para ir diretamente para a apreciação em plenário
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.