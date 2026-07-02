Funcionários tentaram separar a discussão, o que resultou em um tumulto generalizado - Reprodução / Google Street View

Funcionários tentaram separar a discussão, o que resultou em um tumulto generalizadoReprodução / Google Street View

Publicado 02/07/2026 10:33

Um homem foi preso, nesta quarta-feira (1º), por suspeita de matar a tiros André Mancini de Souza, de 36 anos, após uma confusão em frente a uma escola estadual em Santo André, na Grande São Paulo. A vítima estava na escola para buscar a sobrinha, que tinha medo de ser agredida por outras alunas.

Segundo informações da Polícia Civil, o assassinato ocorreu na noite de terça-feira (30). A vítima, a mulher e a mãe da sobrinha foram até a escola após a estudante relatar que sofreu agressões de outras duas alunas, de 11 e 13 anos. O boletim de ocorrência indica que a jovem pediu que os familiares fossem buscá-la na escola por receio de novas agressões.

No local, a família da adolescente encontrou uma das supostas agressoras. O encontro acabou em uma briga na porta da escola. Funcionários tentaram separar a discussão, o que resultou em um tumulto generalizado.

A mulher de André sofreu agressões de um homem, identificado apenas como Aldeir, que a atingiu com golpes de capacete. A vítima interveio para proteger a companheira, quando começou uma troca de socos entre os dois homens. O agressor saiu do local e, quando retornou, estava armado e atirou no tórax e na virilha de André.

O suspeito fugiu em uma motocicleta preta. André foi socorrido, mas morreu no hospital.