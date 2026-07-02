Damares afirmou que a 'amiga e irmã' foi alvo de ataques de cunho pessoal - Reprodução / Redes sociais

Damares afirmou que a 'amiga e irmã' foi alvo de ataques de cunho pessoalReprodução / Redes sociais

Publicado 02/07/2026 09:12

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) defendeu, nesta quarta-feira (1º), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que foi alvo de ataques nas redes sociais. Segundo a parlamentar, internautas chegaram a questionar a paternidade de Laura Bolsonaro.

Damares afirmou que a "amiga e irmã" foi alvo de ataques de cunho pessoal, incluindo imagens geradas por inteligência artificial e questionamentos sobre a paternidade de Laura, filha de Bolsonaro e Michelle.

"Vocês não têm ideia do que fizeram com a Michelle Bolsonaro nesses últimos dias. As imagens, inteligência artificial, a manipulação de imagens. Mas atacaram a filha dela também. Duvidam, inclusive, de que a menina seja filha do ex-presidente da República", disse.

A ex-ministra também criticou o influenciador bolsonarista Paulo Figueiredo, aliado de Flávio e Eduardo Bolsonaro, que afirmou que "mulheres votam mal" e fez críticas a Michelle.

"Deixem-me dizer uma coisa – agora é para todos os homens que estão em cima de palanques e palcos, já fazendo pré-campanha: se vocês não nos defendem, o silêncio de vocês é conivência. Eu vou repetir: aos homens que estão no processo político eleitoral, se vocês silenciam diante do ataque, da violência política contra a mulher, vocês são coniventes com o ataque, vocês são cúmplices dos ataques", disse.

Após a publicação do vídeo de Michelle, Flávio vem fazendo acenos ao eleitorado feminino. Na segunda-feira (29), o senador fez uma transmissão ao vivo e destacou sua "preocupação com as mulheres" . "As mulheres sustentam mais de 70% dos lares brasileiros e sofrem com a violência. Não adianta a gente negar isso, gente, porque essa pauta da mulher não é uma pauta de ideologia, é uma pauta de economia", declarou.

"Quero repudiar veementemente a fala do Paulo Figueiredo sobre as mulheres", declarou Flávio. "Ele fez uma postagem no Instagram completamente equivocada. Ele não faz parte da nossa campanha, embora seja uma pessoa que nos ajuda muito lá nos Estados Unidos."