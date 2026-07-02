Faleceu, hoje (02), Neto Araújo, vocalista da banda 'Collo de menina' - Reprodução / Instagram

Faleceu, hoje (02), Neto Araújo, vocalista da banda 'Collo de menina'Reprodução / Instagram

Publicado 02/07/2026 13:53 | Atualizado 03/07/2026 10:18

Rio - O cantor Neto Araújo, vocalista da banda Collo de Menina e ex-integrante da Cavaleiros do Forró, morreu nesta quinta-feira (2), aos 42 anos. A informação foi confirmada pelo grupo nas redes sociais. Até o momento, a causa do falecimento não foi divulgada. Segundo informações divulgadas pela imprensa local, o artista foi encontrado sem vida em sua residência, em Pendências, no interior do Rio Grande do Norte.

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Em uma publicação nas redes sociais, a Collo de Menina lamentou a perda e prestou solidariedade aos familiares, amigos e fãs do cantor. "Com profundo pesar, nos despedimos de alguém que marcou para sempre a história da Collo de Menina. Neste momento de imensa tristeza, expressamos nossos mais sinceros sentimentos aos familiares, amigos e a todos que hoje compartilham dessa dor."



Na sequência, a banda destacou a trajetória e o legado deixado por Neto ao longo da carreira. "A memória que permanece é a de um artista apaixonado pela música, de um companheiro querido e de alguém que deixou sua marca através do talento, do sorriso e da alegria que levava por onde passava. Sua história seguirá viva na Collo de Menina e no coração de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo."



A morte do cantor gerou comoção entre artistas do forró. Nos comentários da publicação, o cantor Batista Lima escreveu: "Meu Senhor Jesus! Que notícia triste para todos nós! O forró está de luto e todos nós, amigos e companheiros da música, ficamos sem chão. Estou sem acreditar!"



Kelly Freitas, que integrou a banda "Gatinha Manhosa" ao lado de Neto, também prestou uma homenagem. "Eu que tive o privilégio de viver os grandes momentos da Collo com ele, tive o privilégio de ter ele como amigo, irmão, estou sem chão e sem palavras... Foi aqui nessa banda que começou a nossa história juntos."









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Natural de Pendências (RN), Neto Araújo construiu uma trajetória de mais de duas décadas no forró. Ao longo da carreira, passou por bandas como "Cavaleiros do Forró", "Gatinha Manhosa", "Cavalo de Aço", "Casadões do Forró" e "Forró Mar de Doçura", além de investir em carreira solo. Atualmente, comandava os vocais da "Collo de Menina" e tinha apresentações marcadas para os próximos dias da temporada de festas juninas. Em uma publicação nas redes sociais, a Collo de Menina lamentou a perda e prestou solidariedade aos familiares, amigos e fãs do cantor. "Com profundo pesar, nos despedimos de alguém que marcou para sempre a história da Collo de Menina. Neste momento de imensa tristeza, expressamos nossos mais sinceros sentimentos aos familiares, amigos e a todos que hoje compartilham dessa dor."Na sequência, a banda destacou a trajetória e o legado deixado por Neto ao longo da carreira. "A memória que permanece é a de um artista apaixonado pela música, de um companheiro querido e de alguém que deixou sua marca através do talento, do sorriso e da alegria que levava por onde passava. Sua história seguirá viva na Collo de Menina e no coração de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo."A morte do cantor gerou comoção entre artistas do forró. Nos comentários da publicação, o cantor Batista Lima escreveu: "Meu Senhor Jesus! Que notícia triste para todos nós! O forró está de luto e todos nós, amigos e companheiros da música, ficamos sem chão. Estou sem acreditar!"Kelly Freitas, que integrou a banda "Gatinha Manhosa" ao lado de Neto, também prestou uma homenagem. "Eu que tive o privilégio de viver os grandes momentos da Collo com ele, tive o privilégio de ter ele como amigo, irmão, estou sem chão e sem palavras... Foi aqui nessa banda que começou a nossa história juntos."Natural de Pendências (RN), Neto Araújo construiu uma trajetória de mais de duas décadas no forró. Ao longo da carreira, passou por bandas como "Cavaleiros do Forró", "Gatinha Manhosa", "Cavalo de Aço", "Casadões do Forró" e "Forró Mar de Doçura", além de investir em carreira solo. Atualmente, comandava os vocais da "Collo de Menina" e tinha apresentações marcadas para os próximos dias da temporada de festas juninas.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa