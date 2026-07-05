Durante transmissão, cachorro que estava na rua tentou 'comer' o ponto eletrônico da repórter - Reprodução / Youtube

Durante transmissão, cachorro que estava na rua tentou 'comer' o ponto eletrônico da repórterReprodução / Youtube

Publicado 05/07/2026 09:15

A apresentadora Luciana Finholdt, do Jornal do Meio-Dia, da TV Serra Dourada (afiliada do SBT em Goiás), passou por uma situação inusitada na última sexta-feira, 3. Durante a transmissão de uma reportagem ao vivo, um cachorro que estava na rua tentou "comer" o seu ponto eletrônico.