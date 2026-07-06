Segundo a PRF, o acidente ocorreu por volta das 3h40 - Reprodução / Google Street View

Segundo a PRF, o acidente ocorreu por volta das 3h40Reprodução / Google Street View

Publicado 06/07/2026 10:22

Uma colisão frontal entre um carro de passeio e um ônibus matou uma pessoa na madrugada desta segunda-feira (6), no quilômetro 193 da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura de Santa Isabel, região metropolitana de São Paulo (SP).



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 3h40, o automóvel invadiu a pista contrária e colidiu de frente com o ônibus, que transportava 26 passageiros.

Equipes de resgate da concessionária CCR RioSP e o Corpo de Bombeiros foram acionados para salvar o condutor do carro que ficou preso às ferragens, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Nenhum dos passageiros do coletivo se feriu.



A perícia técnica foi demandada para determinar as causas que levaram o motorista do veículo de passeio a perder o controle e entrar na contramão.

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Raphael Perucci