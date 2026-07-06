Damares se tornou alvo de ataques de amigos e conselheiros do senador Flávio Bolsonaro - Divulgação

Damares se tornou alvo de ataques de amigos e conselheiros do senador Flávio Bolsonaro Divulgação

Publicado 06/07/2026 11:48

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) agradeceu à deputada federal Marina Silva (Rede-SP), ex-ministra do Meio Ambiente, pela manifestação pública de apoio após relatar ter sofrido ameaças e ataques misóginos.

Ela destacou manter respeito por Marina e elogiou sua iniciativa de manifestar apoio publicamente a alguém do outro lado da disputa política, afirmando que as palavras de solidariedade "emocionaram e aqueceram seu coração":

"Estamos hoje em lados opostos na política, mas todos sabem que no passado já estivemos do mesmo lado, juntas, lutando por um Brasil melhor. E todos também sabem que tenho carinho e admiração pela senhora e que somos irmãs em Cristo", afirmou. "Obrigada pela mensagem e parabéns pela coragem, que sempre foi sua marca, de fazer esta manifestação de solidariedade de forma pública", concluiu.

Na última sexta-feira (3), Marina prestou solidariedade à senadora em uma publicação no X (antigo Twitter). A ex-ministra afirmou que nenhuma mulher deve ser atacada ou constrangida por questões de gênero e que episódios de violência política atingem todas as mulheres que ocupam espaços públicos. "Quando uma mulher na vida pública é alvo de agressões e tentativas de silenciamento, todas nós somos atingidas", escreveu.

Damares se tornou alvo de ataques de amigos e conselheiros do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, com as principais agressões sendo orquestradas nas redes pelos blogueiros Oswaldo Eustáquio e Paulo Figueiredo. Durante reunião da Comissão de Direitos Humanos do Senado (CDH) na última quarta-feira (1º), ela afirmou ter sido chamada de "leviana", "vagabunda" e "adúltera".

Depois do embate com Damares, Paulo Figueiredo ainda expandiu os alvos dos ataques em uma live no dia 25. O bolsonarista afirmou que mulheres "votam muito mal", especialmente as solteiras, já que as casadas "geralmente acompanhariam o voto dos maridos."

A declaração foi comentada por Damares na reunião da CDH. "Chegaram ao absurdo esta semana de colocar em dúvida se a mulher tem capacidade de votar, se a gente sabe escolher ou se merece ser escolhida", disse.