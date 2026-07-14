'Qualquer mulher agredida a gente não pode soltar a mão', disse JanjaReprodução / UOL
Janja se solidariza com Michelle e Damares: 'Misoginia não tem lado'
Em entrevista, primeira-dama defendeu 50% de cadeiras para mulheres no Legislativo
Justiça atende a pedido de padre Júlio Lancellotti e suspende Pixbet
Plataforma não dispõe de mecanismos de segurança para evitar que crianças apostem
Motta rebate Dino e diz que Câmara 'cumpre a lei sobre emendas'
Deputado disse que não iria comentar a menção da PF sobre a deliberação do ministro do STF
Eleições 2026: saiba os próximos passos para oficializar candidaturas
Partidos realizam convenções entre 20 de julho e 5 de agosto
Senado aprova PEC dos agentes de saúde e governo fala em acionar STF
Considerado uma 'pauta-bomba' pela equipe econômica, texto segue para promulgação do presidente da República
Lula escolhe Cid Gomes para disputar Senado no Ceará
Parlamentar vinha descartando candidatura desde o início do ano
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.