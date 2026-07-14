Quem acertou cinco dezenas no sorteio da Mega-Sena receberá R$ 63.791,87Divulgação

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Agência Brasil
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.031 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira, 14. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 30 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 20 - 28 - 32 - 35 - 40 - 54.

- 24 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 63.791,87 cada;
- 1.859 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.357,52 cada.
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h de quinta-feira, 16, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.