Em cenários com Flávio Bolsonaro, Lula lidera no primeiro turnoAFP
O levantamento, registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o código BR-07294/2026, consultou 2 mil eleitores, por telefone, entre os dias 7 e 11 de julho. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais para mais ou para menos, com 95% de confiança.
Lula também empata, dentro da margem de erro, com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro - nessa simulação, o levantamento mostra 46,1% para o petista e 44,3% para Michelle. Todos os outros nomes da direita perdem no segundo turno, mesmo considerando a margem de erro da pesquisa.
Nas simulações, Lula marca 45,1% contra 38,9% do ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD). Em outro cenário, o petista tem 46%, contra 38,1% do ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo). No confronto contra Renan Santos, do Missão, Lula marca 46,4%, ante 33,1% do fundador do MBL.
Primeiro turno
Cenário 1:
- Lula: 40,1%
- Flávio Bolsonaro: 36,8%
- Ronaldo Caiado: 5,0%
- Romeu Zema: 3,7%
- Renan Santos: 2,6%
- Joaquim Barbosa: 1,4%
- Augusto Cury: 1,1%
- Cabo Daciolo: 0,7%
- Ninguém/Branco/Nulo: 5,1%
- Não sabe/Não respondeu/Indeciso: 3,6%
Em um segundo cenário - apenas com Lula, Flávio, Caiado, Zema e Renan Santos -, o petista aparece com 37,8% das intenções de voto, também empatado com o senador (35,7%) dentro da margem de erro.
Cenário 2:
- Lula: 37,8%
- Flávio Bolsonaro: 35,7%
- Ronaldo Caiado: 7,9%
- Romeu Zema: 5,0%
- Renan Santos: 3,4%
- Ninguém/Branco/Nulo: 7,3%
- Não sabe/Não respondeu/Indeciso: 2,9%
Na terceira simulação, sem Flávio Bolsonaro, Lula lidera com folga, com 42,1% de intenção de voto, contra 36,5% da soma dos seus oponentes:
Cenário 3:
- Lula: 42,1%
- Ronaldo Caiado: 16,5%
- Romeu Zema: 14,0%
- Renan Santos: 6,0%
- Ninguém/Branco/Nulo: 16,4%
- Não sabe/Não respondeu/Indeciso: 5,0%
No último cenário testado - em que competem apenas Lula, Flávio Bolsonaro, Zema e Renan Santos -, o petista lidera com 42,6%, empatado tecnicamente com o senador do PL (38,6%), quase no limite da margem de erro.
Cenário 4:
- Lula: 42,6%
- Flávio Bolsonaro: 38,6%
- Romeu Zema: 6,2%
- Renan Santos: 3,9%
- Ninguém/Branco/Nulo: 6,3%
- Não sabe/Não respondeu/Indeciso: 2,4%
Rejeição
O presidente é mais aprovado entre pessoas de 45 a 59 anos (53,2%) e com mais de 60 anos (51%). Na outra ponta, a desaprovação supera a linha de 50% entre eleitores de 16 a 24 anos (54,7%), de 25 a 34 anos (58,1%) e de 35 a 44 anos (59,3%)
A maior parte da população considera o presidente ruim ou péssimo (42,9%). Outros 38,6% avaliam Lula como bom ou ótimo, e 17,7% citam avaliação regular.
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