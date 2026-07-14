Homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Plantão. - Arquivo / Divulgação / PMMG

Homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Plantão.Arquivo / Divulgação / PMMG

Publicado 14/07/2026 09:20

Uma jovem de 22 anos esfaqueou o próprio pai, de 42, para defender a mãe, de 39, e a irmã, de 21, de agressões em Juiz de Fora, na Zona da Mata de Minas Gerais.

De acordo com a Polícia Militar, o caso aconteceu no sábado (11), por volta das 20h50, após o homem chegar em casa alterado. Inicialmente, as filhas impediram que ele entrasse na residência, mas ele conseguiu acessar o imóvel.

O homem passou a agredir a esposa e as duas jovens, quando uma das filhas pegou uma faca e atingiu o pai pelas costas para parar a violência. O homem fez ameaças às três mulheres antes de deixar o local. As vítimas foram feridas em diversas partes do corpo.

A Polícia Militar localizou o suspeito perto da residência. Ele foi encaminhado a uma unidade de saúde por conta do ferimento nas costas e recebeu atendimento médico. Em seguida, os agentes o encaminharam à Delegacia de Plantão.

A faca utilizada pela jovem foi entregue aos policiais. O objeto foi apreendido, e ela foi encaminhada à delegacia para prestar esclarecimentos. Os depoimentos das três mulheres apontam que o homem apresentava comportamento agressivo e havia suspeita de que ele estivesse fazendo uso de bebida alcoólica e drogas.