Estrutura da imagem chegou a desabar com o incêndio - Reprodução / Redes sociais

Estrutura da imagem chegou a desabar com o incêndioReprodução / Redes sociais

Publicado 14/07/2026 10:28

Um incêndio destruiu uma imagem de Nossa Senhora Aparecida em Nerópolis (GO), a cerca de 30 quilômetros de Goiânia, na noite desta segunda-feira (13). A estátua, construída em 2005, fica na entrada da cidade e é um dos cartões-postais do local.

Incêndio destrói imagem de Nossa Senhora Aparecida na entrada de Nerópolis https://t.co/qe3ZxT3ZoF pic.twitter.com/JnzlMuC80O — Jornal A Redação (@aredacao) July 14, 2026

O caso aconteceu por voltas das 21h. Imagens das redes sociais mostram que as chamas tomaram toda a estrutura, de cerca de dez metros de altura, e provocaram o desabamento da imagem. Segundo a Polícia Militar, ainda não é possível afirmar o que causou o incêndio, mas relatos de testemunhas apontam que dois usuários de drogas foram as últimas pessoas vistas nas proximidades do incêndio.

A hipótese de incêndio acidental também não está descartada, já que existem instalações elétricas no local e fiéis costumam deixar velas acesas em torno da imagem. Ainda segundo a corporação, o material da estátua, de alta inflamabilidade, pode ter facilitado a propagação das chamas.

Em entrevista, o delegado André Fernandes afirmou que a Polícia Civil investiga o caso como dano qualificado.

"Em tese foi algo que foi provocado. (...) Vamos analisar com calma e dar resposta à sociedade de Nerópolis à respeito dessa imagem, que é uma referência da cidade", disse Fernandes, no fim da noite de segunda-feira, ao portal "Nerópolis News".

O DIA tentou contato com a Prefeitura de Nerópolis, que administra a imagem, mas ainda não obteve retorno.

* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Raphael Perucci