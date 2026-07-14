Um incêndio destruiu uma imagem de Nossa Senhora Aparecida em Nerópolis (GO), a cerca de 30 quilômetros de Goiânia, na noite desta segunda-feira (13). A estátua, construída em 2005, fica na entrada da cidade e é um dos cartões-postais do local.
O caso aconteceu por voltas das 21h. Imagens das redes sociais mostram que as chamas tomaram toda a estrutura, de cerca de dez metros de altura, e provocaram o desabamento da imagem. Segundo a Polícia Militar, ainda não é possível afirmar o que causou o incêndio, mas relatos de testemunhas apontam que dois usuários de drogas foram as últimas pessoas vistas nas proximidades do incêndio.
A hipótese de incêndio acidental também não está descartada, já que existem instalações elétricas no local e fiéis costumam deixar velas acesas em torno da imagem. Ainda segundo a corporação, o material da estátua, de alta inflamabilidade, pode ter facilitado a propagação das chamas.
Em entrevista, o delegado André Fernandes afirmou que a Polícia Civil investiga o caso como dano qualificado.
"Em tese foi algo que foi provocado. (...) Vamos analisar com calma e dar resposta à sociedade de Nerópolis à respeito dessa imagem, que é uma referência da cidade", disse Fernandes, no fim da noite de segunda-feira, ao portal "Nerópolis News".
O DIA tentou contato com a Prefeitura de Nerópolis, que administra a imagem, mas ainda não obteve retorno.
* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Raphael Perucci
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