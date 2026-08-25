O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5Marcello Casal jr/Agência Brasil
As apostas podem ser feitas até às 20h desta terça-feira (25) em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
No último concurso, foram sorteados os números 02 - 06 - 27 - 39 - 44 - 50 e um apostador de Blumenau (SC) ganhou o prêmio de R$ 57,2 milhões.
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