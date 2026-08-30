A casa do ministro Nunes Marques está localizada no Lago Sul, em BrasíliaFellipe Sampaio/STF

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Estadão Conteúdo
Brasília - Um vazamento de gás provocou um incêndio na casa do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, na noite deste domingo (30). Não há feridos. O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal foi acionado às 18h54 para combater as chamas. O trabalho de combate às chamas durou cerca de 40 minutos até que o fogo fosse controlado.
A casa de Nunes Marques fica no Lago Sul, bairro de Brasília conhecido por ser residência de autoridades e endereço dos principais escritórios de advocacia. O vazamento foi detectado em um botijão de gás ligado a um forno na área externa da casa, segundo a assessoria de imprensa do TSE. O incêndio foi agravado pelo telhado de acrílico do local.