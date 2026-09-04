Decisão de Fachin foi divulgada após Moraes informar que havia incluído Mendonça no inquérito das fake newsDivulgação/ Carlos Alves Moura
Fachin cobra explicações de Moraes, Mendonça, Polícia Federal e PGR
Presidente da Corte quer saber se há indícios de que algum investigado obteve acesso indevido às apurações do caso Master
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Senador repetiu que sua relação com o banqueiro se resumia ao pedido de patrocínio para o filme "Dark Horse"
Datafolha traz 1º turno com Lula 38%; Flávio, 33%; Cury, 8%; Caiado 4%
Em relação à última pesquisa, o candidato do Avante teve a maior variação, com aumento de 6% na intenção de voto
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