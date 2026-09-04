A irmandade de Alcoólicos Anônimos, atualmente, tem grupos em todos os estados no BrasilDivulgação
Para abrir as comemorações de 79 anos de atividades no Brasil, Alcoólicos Anônimos
(A.A.) no Rio de Janeiro promove hoje (4), véspera do aniversário, a
primeira reunião presencial com tradução em libras no país. A reunião é aberta à comunidade e uma oportunidade para acolher deficientes auditivos que enfrentam problemas com álcool.
realizando algumas ações para garantir mais acessibilidade a pessoas com deficiência.
Estamos avançando ano a ano e atualmente nossos eventos on-line contam com intérpretes
de libras e pela Linha de Ajuda é possível saber quais grupos têm acessibilidade para
cadeirantes”, conta o diretor do ESL RJ, que, em razão de ser um membro da irmandade, não será identificado na reportagem.
uma live comemorativa, das 11h às 12h30, transmitida no canal oficial do ESL RJ no
YouTube, com a presença de profissionais amigos de A.A. que irão abordar temáticas
diversas, como a história de A.A. no Brasil, a presença de jovens na Irmandade,
acessibilidade e justiça terapêutica.
realizados pela Linha de Ajuda (21 2253-3377) em relação ao mesmo período, passando de
1.521 em 2025 para cerca de 3 mil em 2026. Já o número de downloads do aplicativo AARJ
subiu 38% entre janeiro e junho deste ano, fechando o semestre com 97.340 downloads.
Data: 4 de setembro (sexta-feira), às 17h30
Local: Grupo Posto 11, Rua General Urquiza, 128, sala 201/202, Leblon, Rio de Janeiro
Live comemorativa 79 anos de A.A. no Brasil
Data: 5 de setembro (sábado), das 11h às 12h30
Para assistir, clique no link www.youtube.com/@aarj.oficial
forças e esperanças, a fim de resolver o seu problema comum e ajudar outros a se recuperarem do
alcoolismo. Seu propósito primordial é manter a sobriedade e ajudar outros alcoólicos a alcançarem o
mesmo. O único requisito para tornar-se membro é o desejo de parar de beber.
www.aarj.org.br, acionar a Linha de Ajuda (21 2253-3377) ou baixar o aplicativo AARJ.
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