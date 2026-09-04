A irmandade de Alcoólicos Anônimos, atualmente, tem grupos em todos os estados no Brasil - Divulgação

A irmandade de Alcoólicos Anônimos, atualmente, tem grupos em todos os estados no BrasilDivulgação

Publicado 04/09/2026 10:00 | Atualizado 04/09/2026 10:05



Para abrir as comemorações de 79 anos de atividades no Brasil, Alcoólicos Anônimos

(A.A.) no Rio de Janeiro promove hoje (4), véspera do aniversário, a

primeira reunião presencial com tradução em libras no país. A reunião é aberta à comunidade e uma oportunidade para acolher deficientes auditivos que enfrentam problemas com álcool.

“O Escritório de Serviços Locais de Alcoólicos do Rio de Janeiro (ESL-RJ) vem

realizando algumas ações para garantir mais acessibilidade a pessoas com deficiência.

Estamos avançando ano a ano e atualmente nossos eventos on-line contam com intérpretes

de libras e pela Linha de Ajuda é possível saber quais grupos têm acessibilidade para

cadeirantes”, conta o diretor do ESL RJ, que, em razão de ser um membro da irmandade, não será identificado na reportagem.

A reunião presencial com tradução em libras será realizada hoje (4), às 17h30, no grupo Posto 11, localizado na Rua General Urquiza, 128, sala 201/202, no bairro do Leblon, na Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro.

Amanhã (5), aniversário de 79 anos de Alcoólicos Anônimos no Brasil, haverá

uma live comemorativa, das 11h às 12h30, transmitida no canal oficial do ESL RJ no

YouTube, com a presença de profissionais amigos de A.A. que irão abordar temáticas

diversas, como a história de A.A. no Brasil, a presença de jovens na Irmandade,

acessibilidade e justiça terapêutica.

Só no primeiro semestre de 2026 houve um crescimento de 97% nos atendimentos

realizados pela Linha de Ajuda (21 2253-3377) em relação ao mesmo período, passando de

1.521 em 2025 para cerca de 3 mil em 2026. Já o número de downloads do aplicativo AARJ

subiu 38% entre janeiro e junho deste ano, fechando o semestre com 97.340 downloads.

SERVIÇO

Reunião presencial com tradução em libras

Data: 4 de setembro (sexta-feira), às 17h30

Local: Grupo Posto 11, Rua General Urquiza, 128, sala 201/202, Leblon, Rio de Janeiro

Live comemorativa 79 anos de A.A. no Brasil

Data: 5 de setembro (sábado), das 11h às 12h30

Para assistir, clique no link www.youtube.com/@aarj.oficial

Sobre Alcoólicos Anônimos no Rio de Janeiro

Alcoólicos Anônimos (A.A.) é uma Irmandade de pessoas que compartilham entre si suas experiências,

forças e esperanças, a fim de resolver o seu problema comum e ajudar outros a se recuperarem do

alcoolismo. Seu propósito primordial é manter a sobriedade e ajudar outros alcoólicos a alcançarem o

mesmo. O único requisito para tornar-se membro é o desejo de parar de beber.

No Brasil desde setembro de 1947, A.A. iniciou suas atividades no Rio de Janeiro e atualmente está presente em todos os estados do país e no Distrito Federal. No Rio de Janeiro, são aproximadamente 540 grupos de A.A., sendo 210 no município. Para quem precisa de ajuda, é possível localizar o grupo mais próximo em

www.aarj.org.br, acionar a Linha de Ajuda (21 2253-3377) ou baixar o aplicativo AARJ.