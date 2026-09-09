Edson Fachin intimou o ministro André Mendonça a se manifestar sobre o pedido da AGU em até 72h - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Edson Fachin intimou o ministro André Mendonça a se manifestar sobre o pedido da AGU em até 72hMarcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 09/09/2026 07:17

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, intimou o ministro André Mendonça a se manifestar sobre o pedido da Advocacia-Geral da União (AGU) que quer anular o afastamento do diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues. Fachin deu prazo de 72 horas para Mendonça se pronunciar.