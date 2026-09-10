Vício em bets tem arruinado vidas - IMAGEM GERADA COM IA

Vício em bets tem arruinado vidasIMAGEM GERADA COM IA

Publicado 10/09/2026 08:00 | Atualizado 10/09/2026 08:56

As propagandas e divulgações das bets estão por toda parte . Basta entrar nas redes sociais ou assistir a um vídeo para que elas apareçam. E não é preciso muito para começar a apostar: com o celular em mãos, alguns cliques e um depósito de dinheiro, já é possível começar a jogar.

Porém, as bets têm gerado alerta para a ludopatia, uma doença reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que se caracteriza pelo desejo incontrolável e compulsivo de apostar em jogos de azar, afetando o sistema de recompensa do cérebro de forma semelhante à dependência química.

Cada vez mais brasileiros ficam endividados e dependentes dos jogos. Diante desse cenário, o governo federal e órgãos locais adotaram regras mais rígidas para a publicidade, a tributação e o funcionamento das plataformas do mercado de apostas on-line.

Regras para propagandas de bets

Atualmente, não existe uma lei que proíba totalmente as apostas esportivas ou os jogos on-line no Brasil. A principal norma em vigor é a Lei das Bets (Lei nº 14.790/2023), que regulamentou o setor e estabeleceu regras para o funcionamento das empresas, incluindo licenciamento, pagamento de tributos, proteção ao consumidor e medidas de combate à lavagem de dinheiro.

Ao mesmo tempo, o Governo Federal e o Congresso Nacional vêm adotando novas medidas para restringir a atuação das empresas de apostas e aumentar a fiscalização sobre o setor.

Em julho deste ano, o Governo Federal publicou, em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), portarias com novas regras para a publicidade de apostas esportivas no país.

De acordo com a norma do Ministério da Fazenda, as publicidades deverão apresentar uma das seguintes frases de advertência:

“Ministério da Fazenda adverte: Apostar pode causar dependência”;

“Ministério da Fazenda adverte: Apostar faz você perder dinheiro”;

“Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento”.

A medida tem como objetivo deixar claro aos consumidores que as apostas envolvem riscos financeiros e podem causar prejuízos. As regras também proíbem campanhas que associem as apostas a ganhos fáceis ou apresentem os jogos como solução para problemas financeiros.

As empresas não poderão, por exemplo, divulgar históricos de grandes premiações com o objetivo de sugerir altas chances de lucro. Também ficam proibidas estratégias que pressionem o consumidor a apostar imediatamente, como ofertas por tempo limitado ou chamadas que criem sensação de urgência.

As restrições não se aplicam apenas às casas de apostas. As regras também valem para pessoas físicas e empresas que produzam, promovam, patrocinem, divulguem ou veiculem publicidade relacionada às apostas.

O descumprimento pode gerar multas de 20% sobre o faturamento da empresa e suspensão das atividades por até 180 dias.

Recursos das apostas terão destino definido por lei



A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) retirou da versão da PEC da Segurança Pública, aprovada no dia 2 de setembro deste ano, a previsão de destinar 30% da arrecadação das bets de quota fixa aos fundos Nacional de Segurança Pública e Penitenciário Nacional.

O percentual estava previsto no texto aprovado pela Câmara dos Deputados. Com a mudança, a PEC não estabelece mais uma porcentagem fixa para os recursos das apostas. A definição sobre a base de cálculo, a destinação e a forma de distribuição do dinheiro ficará a cargo de uma lei ordinária.

O que é proibido nas publicidades



A regulamentação considera irregular, entre outras situações, a publicidade que:

Utilize símbolos ou elementos que promovam casas de apostas não autorizadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda;

Divulgue uma marca diferente daquelas que constam na relação oficial de operadores autorizados;

Apresente estratégias de apostas, previsões, opiniões técnicas ou análises sobre eventos esportivos que possam, pela proximidade com conteúdo editorial ou publicitário, induzir ou influenciar a realização de uma aposta;

Divulgue apostas premiadas, inclusive em moeda corrente;

Apresente a aposta como forma de obter ganho fácil ou como sinal de virtude, êxito pessoal, social ou financeiro;

Apresente a aposta como fonte de renda, investimento, alternativa ao emprego, solução para problemas pessoais ou financeiros ou como forma de recuperar valores perdidos em apostas anteriores;

Incentive práticas excessivas de aposta ou utilize chamadas que estimulem o apostador a agir imediatamente;

Apresente informações falsas ou enganosas sobre as probabilidades de ganho ou sobre a influência da habilidade, destreza ou experiência do apostador no resultado;

Relacione as apostas a atitudes ou comportamentos ilegais ou discriminatórios;

Utilize mensagens de cunho sexual ou de objetificação de atributos físicos;

Ofenda crenças culturais ou tradições do país;

Direcione a publicidade a crianças e adolescentes.

Além das regras para publicidade, a Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) também determinou medidas relacionadas ao funcionamento das plataformas. Entre elas está o intervalo mínimo de cinco segundos entre uma aposta e outra, além da proibição de apostas automáticas e do uso de efeitos sonoros estimulantes.

O que acontece com as bets irregulares



As bets não autorizadas que operam no Brasil podem ter seus sites bloqueados pela Anatel.

O governo federal também determinou que bancos, fintechs e instituições de pagamento bloqueiem, em até 48 horas após a notificação, as contas ligadas a operadores ilegais. Se a irregularidade for confirmada pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) após o processo administrativo, a Advocacia-Geral da União (AGU) pode confiscar o dinheiro e destinar os valores ao combate ao crime organizado.

A fiscalização também atinge a publicidade. Influenciadores digitais e celebridades que promovem marcas não autorizadas e não utilizam o domínio oficial exigido pelo governo podem ser punidos e ter seus perfis removidos das redes sociais.

Desde que as regras de regulamentação da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) entraram em vigor, o Ministério da Fazenda já derrubou mais de 50 mil domínios e aplicativos irregulares.

Veja quais casas de apostas estão autorizadas a funcionar no Brasil



Em 2026, o país chegou a 188 plataformas legalizadas, todas autorizadas a operar pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA). Veja, abaixo, a lista completa:



Vaidebet

Betpix365

Obabet

JogaJunto

Bra

xx

Tropino

Bz

55W

Ice

Kbet

Nossabet

1xBet

Betcaixa

Megabet

Xbet Caixa

Baú Bingo

Bet do Milhão

Joga Limpo

Energia.bet

MMA

BetVip

Papigames

EsportivaVip

Cbesportes

Donos da Bola

Vert

CGG

Fanbit

Pixbet

Ganheibet

BetdáSorte

Esporte 365

Bet Aki

Jogo de Ouro

MCGames

Play

Montecarlos

Luck.bet

1 Pra 1

Startbet

Meridian

Pin

Multibet

Ricobet

BrxBet

Aposta1

Apostamax

Aviãobet

Bateu Bet

A247

Hilgardo (domínio a definir)

Hilgardo Gaming (domínio a definir)

Esportiva Bet

Versusbet

VS - Versus (domínio a definir)

Betcopa

Brasil da Sorte

Fybet

Bet4

Aposta Bet

Faz o Bet

Blaze

Jonbet

BetWarrior

Dr. Bingo

BetGorillas

BetBuffalos

BetFalcons

Bravo

Tradicional

Apostatudo

BetFast

Faz1Bet

Tivobet

Brazino777

iJogo

Fogo777

P9

9F

6R

Bet.app

BR4Bet

GoldeBet

Lotogreen

Bacanaplay

PlayUZU

Apostou

B1 Bet

BRBet

Reals

Bingo

Betsson

Betgo

Apostar

Big

Bet.bet

DonaldBet

BullsBet

Jogão

Jogos

Líderbet

Geralbet

UpBetBR

9D

WJCasino

7K

Cassino

Vera

Hiperbet

EstrelaBet

Vupi

F12.bet

Luva.bet

Brasil.bet

Bandbet

Megaposta

Rivalo

Stake

Gingabet

QGBet

VivaSorte

Afun

AI

6Z

Sortenabet

Betou

BetFusion

SorteOnline

Lottoland

Tiger.bet

PQ777

5G

BETesporte

LancedeSorte

Supremabet

Maximabet

Ultrabet

CasadeApostas

BetSul

JogoOnline

Vbet

Vivaro

SeuBet

H2 Bet

4Win

4Play

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ApostaGanha

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Betano

EsportesdaSorte

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Oleybet

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