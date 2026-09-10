Após ser autuado, desembargador Eduardo Almeida Prado Rocha de Siqueira chamou guarda de 'analfabeto'Reprodução / Redes sociais
Desembargador que humilhou guarda terá que pagar R$ 54 mil de indenização
Caso ocorreu em Santos (SP), durante a pandemia; agente foi ofendido após multar magistrado por não usar máscara de proteção
Lula defende discussão sobre mandatos para ministros do STF
Presidente da República afirmou que Moraes e Mendonça devem ser punidos, caso investigações comprovem vínculo com o caso Master
Operação contra Dark Horse é fajuta, diz Flávio Bolsonaro
Ação da Polícia Federal investiga a destinação de emendas parlamentares para o financiamento do filme sobre o ex-presidente
Programa CNH do Brasil aumenta pedidos de habilitação em mais de 200%
Solicitações no ano passado foram 2,3 milhões para 7,3 milhões em 2026
Renan Santos pede quebra de sigilo do inquérito das fake news e INSS
Renan Santos afirma que 'o brasileiro precisa saber os meandros de quem comprou quem'
Produtora do Dark Horse recebeu R$ 1 milhão de ONG suspeita de desvios
Polícia afirma que apuração ainda não comprova relação direta entre os recursos recebidos pela organização e a transação feita à empresa
PT pede que Mendonça e Dino derrubem sigilo de investigações do Master
Partido acredita que a divulgação de trechos das informações contidas nas investigações afeta o processo eleitoral de maneira indevida
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